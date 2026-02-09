https://ria.ru/20260209/kvyat-2073168957.html
Даниил Квят выступит на чемпионате Super GT
Российский пилот Даниил Квят объявил, что с 2026 года будет представлять выступающую на "Ламборгини" команду JLOC в японском чемпионате Super GT. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский пилот Даниил Квят объявил, что с 2026 года будет представлять выступающую на "Ламборгини" команду JLOC в японском чемпионате Super GT.
Россиянин будет выступать в классе Super GT 300. Чемпионат состоит из восьми гонок, первый этап пройдет 11-12 апреля на трассе "Окаяма".
«
"С огромной радостью сообщаю, что в 2026 году я буду участвовать в гонках в Японии
за команду "Ламборгини" в классе Super GT 300", - написал Квят
в Instagram*.
Квяту 31 год, он является самым успешным российским гонщиком в истории "Формулы-1". На его счету три подиума, один быстрейший круг и 202 набранных очка. Россиянин был пилотом команд "Формулы-1" с 2013 по 2017 год, а также с 2019 по 2020 год.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.