Даниил Квят выступит на чемпионате Super GT
12:29 09.02.2026 (обновлено: 12:58 09.02.2026)
Даниил Квят выступит на чемпионате Super GT
Даниил Квят выступит на чемпионате Super GT
Российский пилот Даниил Квят объявил, что с 2026 года будет представлять выступающую на "Ламборгини" команду JLOC в японском чемпионате Super GT. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026
Даниил Квят выступит на чемпионате Super GT

Экс-гонщик "Формулы-1" Квят будет выступать в японском чемпионате Super GT

Даниил Квят. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский пилот Даниил Квят объявил, что с 2026 года будет представлять выступающую на "Ламборгини" команду JLOC в японском чемпионате Super GT.
Россиянин будет выступать в классе Super GT 300. Чемпионат состоит из восьми гонок, первый этап пройдет 11-12 апреля на трассе "Окаяма".
«
"С огромной радостью сообщаю, что в 2026 году я буду участвовать в гонках в Японии за команду "Ламборгини" в классе Super GT 300", - написал Квят в Instagram*.
Квяту 31 год, он является самым успешным российским гонщиком в истории "Формулы-1". На его счету три подиума, один быстрейший круг и 202 набранных очка. Россиянин был пилотом команд "Формулы-1" с 2013 по 2017 год, а также с 2019 по 2020 год.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
