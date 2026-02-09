Даниил Квят выступит на чемпионате Super GT

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский пилот Даниил Квят объявил, что с 2026 года будет представлять выступающую на "Ламборгини" команду JLOC в японском чемпионате Super GT.

Квяту 31 год, он является самым успешным российским гонщиком в истории "Формулы-1". На его счету три подиума, один быстрейший круг и 202 набранных очка. Россиянин был пилотом команд "Формулы-1" с 2013 по 2017 год, а также с 2019 по 2020 год.