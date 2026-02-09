https://ria.ru/20260209/kubok-2073167346.html
Матч Кубка Дэвиса завершился метанием бутылок
Матч Кубка Дэвиса завершился метанием бутылок - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Матч Кубка Дэвиса завершился метанием бутылок
Матч плей-офф мировой группы 1 в рамках Кубка Дэвиса в Касабланке между теннисными сборными Марокко и Колумбии завершился словесной перепалкой и метанием... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T12:22:00+03:00
2026-02-09T12:22:00+03:00
2026-02-09T12:57:00+03:00
теннис
спорт
кубок дэвиса
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100417/99/1004179994_0:452:2123:1646_1920x0_80_0_0_6bbc4c2cd3b746c208019cabcf0054f2.jpg
https://ria.ru/20260207/tennis-2072881867.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100417/99/1004179994_0:253:2123:1845_1920x0_80_0_0_6694250e3a67ad53e00dc3499bdcc55c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кубок дэвиса, вокруг спорта
Теннис, Спорт, Кубок Дэвиса, Вокруг спорта
Матч Кубка Дэвиса завершился метанием бутылок
Матч Марокко и Колумбии в Кубке Дэвиса завершился перепалкой и метанием бутылок
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Матч плей-офф мировой группы 1 в рамках Кубка Дэвиса в Касабланке между теннисными сборными Марокко и Колумбии завершился словесной перепалкой и метанием бутылок.
Встреча за право сыграть в мировой группе 1 завершилась победой гостей со счетом 3-1. В четвертом матче колумбиец Николас Мехия обыграл марокканца Реду Беннани со счетом 6:1, 4:6, 6:2 и повернулся к трибунам, приложив палец к губам.
После этого в сторону корта начали лететь пластиковые бутылки, а на корте разгорелись стычки и взаимные обвинения между командами. В итоге колумбийскую сборную сопроводили в отель под охраной полиции.
Мехия, 177-я ракетка мира, после встречи пожаловался, что его освистывали и оскорбляли на каждой подаче, угрожая ему и его семье.