Рейтинг@Mail.ru
Матч Кубка Дэвиса завершился метанием бутылок - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
12:22 09.02.2026 (обновлено: 12:57 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/kubok-2073167346.html
Матч Кубка Дэвиса завершился метанием бутылок
Матч Кубка Дэвиса завершился метанием бутылок - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Матч Кубка Дэвиса завершился метанием бутылок
Матч плей-офф мировой группы 1 в рамках Кубка Дэвиса в Касабланке между теннисными сборными Марокко и Колумбии завершился словесной перепалкой и метанием... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T12:22:00+03:00
2026-02-09T12:57:00+03:00
теннис
спорт
кубок дэвиса
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100417/99/1004179994_0:452:2123:1646_1920x0_80_0_0_6bbc4c2cd3b746c208019cabcf0054f2.jpg
https://ria.ru/20260207/tennis-2072881867.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100417/99/1004179994_0:253:2123:1845_1920x0_80_0_0_6694250e3a67ad53e00dc3499bdcc55c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кубок дэвиса, вокруг спорта
Теннис, Спорт, Кубок Дэвиса, Вокруг спорта
Матч Кубка Дэвиса завершился метанием бутылок

Матч Марокко и Колумбии в Кубке Дэвиса завершился перепалкой и метанием бутылок

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТеннисные мячи
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Теннисные мячи. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Матч плей-офф мировой группы 1 в рамках Кубка Дэвиса в Касабланке между теннисными сборными Марокко и Колумбии завершился словесной перепалкой и метанием бутылок.
Встреча за право сыграть в мировой группе 1 завершилась победой гостей со счетом 3-1. В четвертом матче колумбиец Николас Мехия обыграл марокканца Реду Беннани со счетом 6:1, 4:6, 6:2 и повернулся к трибунам, приложив палец к губам.
После этого в сторону корта начали лететь пластиковые бутылки, а на корте разгорелись стычки и взаимные обвинения между командами. В итоге колумбийскую сборную сопроводили в отель под охраной полиции.
Мехия, 177-я ракетка мира, после встречи пожаловался, что его освистывали и оскорбляли на каждой подаче, угрожая ему и его семье.
Сербский теннисист Душан Лайович - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Сербский теннисист попал в больницу после поражения в матче Кубка Дэвиса
7 февраля, 13:21
 
ТеннисСпортКубок ДэвисаВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Е. Остапенко
    734
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    У. Умбер
    663
    736
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Д. Боусас-Манейро
    66
    21
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Линетт
    76
    61
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Кремонезе
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кальяри
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Эспаньол
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала