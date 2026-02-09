Рейтинг@Mail.ru
"Крылья Советов" разгромили киргизский клуб в товарищеском матче
Футбол
 
13:23 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/krylja-2073181816.html
"Крылья Советов" разгромили киргизский клуб в товарищеском матче
"Крылья Советов" разгромили киргизский клуб в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
"Крылья Советов" разгромили киргизский клуб в товарищеском матче
Футболисты самарских "Крыльев Советов" обыграли "Узген" из Киргизии в товарищеском матче в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.
2026-02-09T13:23:00+03:00
2026-02-09T13:34:00+03:00
владимир хубулов
михайло баньяц
крылья советов
российская премьер-лига (рпл)
https://ria.ru/20260208/rubin-2073057399.html
"Крылья Советов" разгромили киргизский клуб в товарищеском матче

"Крылья Советов" обыграли киргизский "Узген" в товарищеском матче в Турции

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФутболисты "Крыльев Советов"
Футболисты Крыльев Советов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Футболисты "Крыльев Советов". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Футболисты самарских "Крыльев Советов" обыграли "Узген" из Киргизии в товарищеском матче в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.
Встреча завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Владимир Хубулов (6-я минута), Джеффри Чинеду (59) и Михайло Баньяц (90, с пенальти).
Позднее в понедельник самарцы проведут контрольный матч против челнинского "КАМАЗа" из Первой лиги.
"Крылья Советов" ушли на зимний перерыв, занимая 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
