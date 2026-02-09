https://ria.ru/20260209/krylja-2073181816.html
"Крылья Советов" разгромили киргизский клуб в товарищеском матче
Футболисты самарских "Крыльев Советов" обыграли "Узген" из Киргизии в товарищеском матче в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
"Крылья Советов" разгромили киргизский клуб в товарищеском матче
"Крылья Советов" обыграли киргизский "Узген" в товарищеском матче в Турции