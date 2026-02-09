https://ria.ru/20260209/korostelev-2073227836.html
Коростелев не планирует сниматься со спринта на Олимпиаде, сообщил источник
Российский лыжник Савелий Коростелев не планирует сниматься со спринтерской гонки в рамках Олимпийских игр 2026 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T15:43:00+03:00
2026-02-09T15:43:00+03:00
2026-02-09T16:30:00+03:00
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
