Коростелев не планирует сниматься со спринта на Олимпиаде, сообщил источник
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
15:43 09.02.2026 (обновлено: 16:30 09.02.2026)
Коростелев не планирует сниматься со спринта на Олимпиаде, сообщил источник
Коростелев не планирует сниматься со спринта на Олимпиаде, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Коростелев не планирует сниматься со спринта на Олимпиаде, сообщил источник
Российский лыжник Савелий Коростелев не планирует сниматься со спринтерской гонки в рамках Олимпийских игр 2026 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
спорт, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
Коростелев не планирует сниматься со спринта на Олимпиаде, сообщил источник

РИА Новости: Коростелев не планирует сниматься со спринта на Олимпиаде

Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев не планирует сниматься со спринтерской гонки в рамках Олимпийских игр 2026 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Спринтерская гонка классическим стилем пройдет во вторник, 10 февраля. Как отмечает источник, тренерским штабом обсуждался вариант, при котором Коростелев может пропустить спринт и сконцентрироваться на подготовке к гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, которая состоится 13 февраля.
"Сниматься не планирует, Савелий очень хочет бежать спринт", - сообщил источник.
Коростелеву 22 года. Он дебютировал на Олимпийских играх в воскресенье, заняв четвертое место в скиатлоне.
Российский спортсмен Савелий Коростелев на финише скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Почему у француза не отняли медаль? Наш лыжник заслужил награду Игр-2026
8 февраля, 19:45
 
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевЗимние Олимпийские игры 2026
 
