Юрист оценила шансы Коростелева оспорить результаты Олимпиады

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила РИА Новости, что у лыжника Савелия Коростелева нет шансов опротестовать результаты скиатлона на Олимпийских играх в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В воскресенье Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. При заходе на последний круг Делож срезал трассу и временно возглавил лидирующую группу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен.

« CAS не рассматривает споры на судейство. В целом шансов там нет", - сказала Анцелиович

"Чисто теоретически они могут пойти по нарушению прав, типа дискриминации, нарушения принципов назначения судей и так далее, но в чистом виде именно оспорить решение судей нельзя - CAS рассматривает это как field of play, а не field of law", - пояснила собеседница агентства.