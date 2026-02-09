Рейтинг@Mail.ru
Юрист оценила шансы Коростелева оспорить результаты Олимпиады - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
11:47 09.02.2026 (обновлено: 12:56 09.02.2026)
Юрист оценила шансы Коростелева оспорить результаты Олимпиады
Юрист оценила шансы Коростелева оспорить результаты Олимпиады
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила РИА Новости, что у лыжника Савелия Коростелева нет шансов опротестовать результаты скиатлона на Олимпийских играх в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В воскресенье Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. При заходе на последний круг Делож срезал трассу и временно возглавил лидирующую группу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен.
"CAS не рассматривает споры на судейство. В целом шансов там нет", - сказала Анцелиович.
"Чисто теоретически они могут пойти по нарушению прав, типа дискриминации, нарушения принципов назначения судей и так далее, но в чистом виде именно оспорить решение судей нельзя - CAS рассматривает это как field of play, а не field of law", - пояснила собеседница агентства.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля.
Почему у француза не отняли медаль? Наш лыжник заслужил награду Игр-2026
8 февраля, 19:45
 
Лыжные гонкиСпортАнна АнцелиовичСпортивный арбитражный суд (CAS)Савелий КоростелевЗимние Олимпийские игры 2026Олимпийские игры
 
