Рейтинг@Mail.ru
Дерби "Спартак" - "Динамо" в КХЛ начнется с минуты молчания о Федорове - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:44 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/kkhl-2073315272.html
Дерби "Спартак" - "Динамо" в КХЛ начнется с минуты молчания о Федорове
Дерби "Спартак" - "Динамо" в КХЛ начнется с минуты молчания о Федорове - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Дерби "Спартак" - "Динамо" в КХЛ начнется с минуты молчания о Федорове
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими "Спартаком" и "Динамо" начнется с минуты молчания в память о бывшем... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T20:44:00+03:00
2026-02-09T20:44:00+03:00
хоккей
спорт
артём фёдоров
спартак (москва)
хк динамо
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592151958_0:134:2048:1286_1920x0_80_0_0_942a3eb22d6dba712f4f2c0af1372eed.jpg
https://ria.ru/20260209/dinamo-2073189701.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592151958_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_75103251ef2d79c4c8f6f0078b4dbd1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, артём фёдоров, спартак (москва), хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Артём Фёдоров, Спартак (Москва), ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Дерби "Спартак" - "Динамо" в КХЛ начнется с минуты молчания о Федорове

Дерби "Спартак" - "Динамо" в КХЛ начнется с минуты молчания в память о Федорове

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАртем Федоров
Артем Федоров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Артем Федоров. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими "Спартаком" и "Динамо" начнется с минуты молчания в память о бывшем нападающем обоих клубов Артеме Федорове, сообщается в Telegram-канале "красно-белых".
О смерти 32-летнего Федорова стало известно в понедельник. Причина смерти не уточнялась.
"Спартак" примет "Динамо" на арене "Мегаспорт" во вторник, 10 февраля. Встреча начнется в 19:30 мск.
Федоров также выступал в КХЛ за уфимский "Салават Юлаев" и петербургский СКА. Всего в его активе 376 матчей в лиге и 169 (66+103) очков.
Хоккей. КХЛ. Матч Динамо (Москва) - Трактор - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
КХЛ назвала лучших хоккеистов недели
Вчера, 13:51
 
ХоккейСпортАртём ФёдоровХК Спартак (Москва)ХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Е. Остапенко
    734
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    У. Умбер
    663
    736
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Д. Боусас-Манейро
    66
    21
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Линетт
    76
    61
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Кремонезе
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кальяри
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Эспаньол
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала