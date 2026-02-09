https://ria.ru/20260209/gumennik-2073296427.html
Гуменник провел последнюю тренировку перед днем короткой программы
Гуменник провел последнюю тренировку перед днем короткой программы - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Гуменник провел последнюю тренировку перед днем короткой программы
Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник провел последнюю тренировку перед днем старта личного мужского турнира Олимпийских игр 2026 года, сообщил РИА... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T20:03:00+03:00
2026-02-09T20:03:00+03:00
2026-02-09T20:03:00+03:00
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069610138_0:102:3228:1918_1920x0_80_0_0_98b366c1ad09fb640911034b1e56fe33.jpg
https://ria.ru/20260209/petrosyan-2073272543.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069610138_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_d69a87b2e1026e4e500c5921886d7f3a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Гуменник провел последнюю тренировку перед днем короткой программы
Гуменник провел последнюю тренировку перед днем короткой программы на Олимпиаде
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник провел последнюю тренировку перед днем старта личного мужского турнира Олимпийских игр 2026 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Фигурист исполнял прогон программы, в котором выполнил четверной флип (степаут), каскад четверной лутц – тройной тулуп и тройной аксель (падение).
Ранее источник РИА Новости сообщил, что за день-два до отлета в Милан фигурист столкнулся с проблемами с авторскими правами на музыку из фильма "Парфюмер", на которую была поставлена его короткая программа. Позднее решение было найдено – музыку заменили на Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.
Олимпийский турнир в мужском одиночном катании пройдет 10 и 13 февраля.