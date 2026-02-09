Рейтинг@Mail.ru
Гуменник провел последнюю тренировку перед днем короткой программы - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Фигурное катание
 
20:03 09.02.2026
Гуменник провел последнюю тренировку перед днем короткой программы
Гуменник провел последнюю тренировку перед днем короткой программы
Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник провел последнюю тренировку перед днем старта личного мужского турнира Олимпийских игр 2026 года, сообщил РИА... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
2026
зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Гуменник провел последнюю тренировку перед днем короткой программы

Гуменник провел последнюю тренировку перед днем короткой программы на Олимпиаде

Петр Гуменник
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник провел последнюю тренировку перед днем старта личного мужского турнира Олимпийских игр 2026 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Фигурист исполнял прогон программы, в котором выполнил четверной флип (степаут), каскад четверной лутц – тройной тулуп и тройной аксель (падение).
Ранее источник РИА Новости сообщил, что за день-два до отлета в Милан фигурист столкнулся с проблемами с авторскими правами на музыку из фильма "Парфюмер", на которую была поставлена его короткая программа. Позднее решение было найдено – музыку заменили на Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.
Олимпийский турнир в мужском одиночном катании пройдет 10 и 13 февраля.
Американки и японка раскрылись: как Петросян может взять золото Олимпиады
Фигурное катаниеЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
