Рейтинг@Mail.ru
Гуменник рассказал, почему задержался с прибытием в Олимпийскую деревню - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
09:27 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/gumennik-2073119829.html
Гуменник рассказал, почему задержался с прибытием в Олимпийскую деревню
Гуменник рассказал, почему задержался с прибытием в Олимпийскую деревню - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Гуменник рассказал, почему задержался с прибытием в Олимпийскую деревню
Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник не смог вовремя добраться на автобусе с ледовой арены до Олимпийской деревни из-за ситуации на дороге, сообщил РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T09:27:00+03:00
2026-02-09T09:27:00+03:00
фигурное катание
милан
россия
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069610138_0:102:3228:1918_1920x0_80_0_0_98b366c1ad09fb640911034b1e56fe33.jpg
https://ria.ru/20260209/olimpiada-2073089078.html
милан
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069610138_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_d69a87b2e1026e4e500c5921886d7f3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
милан, россия, пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026, спорт
Фигурное катание, Милан, Россия, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
Гуменник рассказал, почему задержался с прибытием в Олимпийскую деревню

Гуменник задержался с прибытием в Олимпийскую деревню из-за ситуации на дороге

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник не смог вовремя добраться на автобусе с ледовой арены до Олимпийской деревни из-за ситуации на дороге, сообщил спортсмен в своем Telegram-канале.
В воскресенье вечером автобус со спортсменами остановился на трассе на пути к отелю, не сумев проехать между машин. Затем водителю пришлось ехать в пункт назначения по встречной полосе.
"Автобус добрался до деревни. Почти целым и невредимым", - сообщил Гуменник.
Ранее в воскресенье спортсмен провел свою первую тренировку в Милане, в которой чисто исполнил прогон короткой программы. Соревнования в мужском одиночном катании на Играх в Милане пройдут 10 и 13 февраля.
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Слабоволие чемпиона Европы: почему команднику Олимпиады не хватило русских
Вчера, 01:37
 
Фигурное катаниеМиланРоссияПётр ГуменникЗимние Олимпийские игры 2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Е. Остапенко
    734
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    У. Умбер
    663
    736
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Д. Боусас-Манейро
    66
    21
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Линетт
    76
    61
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Кремонезе
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кальяри
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Эспаньол
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала