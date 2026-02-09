https://ria.ru/20260209/gumennik-2073119829.html
Гуменник рассказал, почему задержался с прибытием в Олимпийскую деревню
Гуменник рассказал, почему задержался с прибытием в Олимпийскую деревню - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Гуменник рассказал, почему задержался с прибытием в Олимпийскую деревню
Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник не смог вовремя добраться на автобусе с ледовой арены до Олимпийской деревни из-за ситуации на дороге, сообщил РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T09:27:00+03:00
2026-02-09T09:27:00+03:00
2026-02-09T09:27:00+03:00
фигурное катание
милан
россия
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069610138_0:102:3228:1918_1920x0_80_0_0_98b366c1ad09fb640911034b1e56fe33.jpg
https://ria.ru/20260209/olimpiada-2073089078.html
милан
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069610138_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_d69a87b2e1026e4e500c5921886d7f3a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милан, россия, пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026, спорт
Фигурное катание, Милан, Россия, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
Гуменник рассказал, почему задержался с прибытием в Олимпийскую деревню
Гуменник задержался с прибытием в Олимпийскую деревню из-за ситуации на дороге