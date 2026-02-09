https://ria.ru/20260209/gosduma-2073156743.html
Свищев призвал бороться за присуждение Коростелеву олимпийской медали
Свищев призвал бороться за присуждение Коростелеву олимпийской медали
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что российским юристам надо изучить... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Свищев призвал бороться за присуждение Коростелеву олимпийской медали
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что российским юристам надо изучить возможность подачи апелляции и шансы на присуждение медали Олимпийских игр Савелию Коростелеву после нарушения правил французским лыжником Матисом Деложем.
В воскресенье Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. При заходе на последний круг Делож срезал трассу и временно возглавил лидирующую группу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен.
"Конечно, если есть возможность и законные права побороться за медаль Савелия Коростелева, то это стоит сделать. Если регламент это позволяет, то почему бы и нет. Я думаю, что юристы Федерации лыжных гонок России
и юристы Олимпийского комитета России держат руку на пульсе и примут все меры для того, чтобы отстаивать интересы наших спортсменов. Но надо четко оценить, насколько это правомочно и каковы шансы на присуждение Савелию медали Игр", - сказал Свищев
"Потому что у каждого соревнования есть свои правила и регламенты, и им надо следовать. Мы все видели неспортивное поведение француза, который взял и срезал участок трассы. В горных лыжах, если ты пропускаешь флаг, то тебя снимают. Мне кажется, что это похожая ситуация и француз нарушил правила. А если нарушение было, то должно последовать наказание. И у нашего парня ведь, возможно, есть законные права на получение медали", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.