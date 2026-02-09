Рейтинг@Mail.ru
Свищев призвал бороться за присуждение Коростелеву олимпийской медали - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
11:50 09.02.2026 (обновлено: 12:57 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/gosduma-2073156743.html
Свищев призвал бороться за присуждение Коростелеву олимпийской медали
Свищев призвал бороться за присуждение Коростелеву олимпийской медали - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Свищев призвал бороться за присуждение Коростелеву олимпийской медали
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что российским юристам надо изучить... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T11:50:00+03:00
2026-02-09T12:57:00+03:00
лыжные гонки
спорт
дмитрий свищев
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073025874_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_5d6e6881809b6a16420a82460979ed59.jpg
https://ria.ru/20260208/korostelev-2073061223.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073025874_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9af9031381afbd240d2b00089b95a392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дмитрий свищев, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Лыжные гонки, Спорт, Дмитрий Свищев, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
Свищев призвал бороться за присуждение Коростелеву олимпийской медали

Свищев: если есть шанс, надо бороться за присуждение Коростелеву медали

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что российским юристам надо изучить возможность подачи апелляции и шансы на присуждение медали Олимпийских игр Савелию Коростелеву после нарушения правил французским лыжником Матисом Деложем.
В воскресенье Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. При заходе на последний круг Делож срезал трассу и временно возглавил лидирующую группу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен.
«
"Конечно, если есть возможность и законные права побороться за медаль Савелия Коростелева, то это стоит сделать. Если регламент это позволяет, то почему бы и нет. Я думаю, что юристы Федерации лыжных гонок России и юристы Олимпийского комитета России держат руку на пульсе и примут все меры для того, чтобы отстаивать интересы наших спортсменов. Но надо четко оценить, насколько это правомочно и каковы шансы на присуждение Савелию медали Игр", - сказал Свищев.
"Потому что у каждого соревнования есть свои правила и регламенты, и им надо следовать. Мы все видели неспортивное поведение француза, который взял и срезал участок трассы. В горных лыжах, если ты пропускаешь флаг, то тебя снимают. Мне кажется, что это похожая ситуация и француз нарушил правила. А если нарушение было, то должно последовать наказание. И у нашего парня ведь, возможно, есть законные права на получение медали", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.
Российский спортсмен Савелий Коростелев на финише скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Почему у француза не отняли медаль? Наш лыжник заслужил награду Игр-2026
8 февраля, 19:45
 
Лыжные гонкиСпортДмитрий СвищевСавелий КоростелевЗимние Олимпийские игры 2026Олимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Е. Остапенко
    734
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    У. Умбер
    663
    736
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Д. Боусас-Манейро
    66
    21
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Линетт
    76
    61
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Кремонезе
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кальяри
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Эспаньол
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала