Свищев призвал бороться за присуждение Коростелеву олимпийской медали

В воскресенье Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. При заходе на последний круг Делож срезал трассу и временно возглавил лидирующую группу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен.

"Потому что у каждого соревнования есть свои правила и регламенты, и им надо следовать. Мы все видели неспортивное поведение француза, который взял и срезал участок трассы. В горных лыжах, если ты пропускаешь флаг, то тебя снимают. Мне кажется, что это похожая ситуация и француз нарушил правила. А если нарушение было, то должно последовать наказание. И у нашего парня ведь, возможно, есть законные права на получение медали", - добавил собеседник агентства.