Футболист "Зенита" Дуран советовался с Барриосом перед переходом
Футболист "Зенита" Дуран советовался с Барриосом перед переходом
Нападающий Джон Дуран признался, что его партнер по сборной Колумбии по футболу Вильмар Барриос помог ему принять решение о переходе в петербургский "Зенит". РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Футболист "Зенита" Дуран советовался с Барриосом перед переходом
