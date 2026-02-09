Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Зенита" Дуран советовался с Барриосом перед переходом - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:03 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/futbol-2073317105.html
Футболист "Зенита" Дуран советовался с Барриосом перед переходом
Футболист "Зенита" Дуран советовался с Барриосом перед переходом - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Футболист "Зенита" Дуран советовался с Барриосом перед переходом
Нападающий Джон Дуран признался, что его партнер по сборной Колумбии по футболу Вильмар Барриос помог ему принять решение о переходе в петербургский "Зенит". РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T21:03:00+03:00
2026-02-09T21:03:00+03:00
футбол
спорт
стамбул
джон дуран
колумбия
вильмар барриос
зенит
аль-наср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073255963_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_2598af3112a8263f0290167b5800ebe1.jpg
https://ria.ru/20260209/futbol-2073314716.html
стамбул
колумбия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073255963_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_2c4ff0b8eaef98f5ef2f7d539a45ceab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, стамбул, джон дуран, колумбия, вильмар барриос, зенит, аль-наср, фенербахче, трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Стамбул, Джон Дуран, Колумбия, Вильмар Барриос, Зенит, Аль-Наср, Фенербахче, Трансферы в РПЛ
Футболист "Зенита" Дуран советовался с Барриосом перед переходом

Новичок "Зенита" футболист Дуран советовался с Барриосом перед переходом

© Соцсети ФК "Зенит"Константин Зырянов и Джон Дуран
Константин Зырянов и Джон Дуран - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Соцсети ФК "Зенит"
Константин Зырянов и Джон Дуран. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Нападающий Джон Дуран признался, что его партнер по сборной Колумбии по футболу Вильмар Барриос помог ему принять решение о переходе в петербургский "Зенит".
В понедельник "Зенит" объявил о переходе Дурана из саудовского "Аль-Насра" на правах аренды до конца текущего сезона.
"Я поговорил с Вильмаром, он очень помог мне, все объяснил. Решил перейти в "Зенит" из-за спортивного вызова клуба, игрового роста, участия в жизни команды. Из-за того, что меня хотели видеть здесь. Это вызвало ответные чувства. В этом для меня самое важное - если меня ждут и на меня рассчитывают, я сделаю все возможное, чтобы оправдать это доверие", - приводит слова Дурана сайт "Зенита".
Дурану 22 года. С июля нападающий выступал за турецкий "Фенербахче", сыграл за команду из Стамбула 21 матч и забил 5 мячей. Ранее Дуран также играл за колумбийский "Энвигадо", американский "Чикаго" и английскую "Астон Виллу". В его активе 17 встреч и три гола в составе сборной Колумбии.
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Батраков вошел в топ-10 футболистов по опасным передачам до 21 года
Вчера, 20:38
 
ФутболСпортСтамбулДжон ДуранКолумбияВильмар БарриосЗенитАль-НасрФенербахчеТрансферы в РПЛ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Е. Остапенко
    734
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    У. Умбер
    663
    736
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Д. Боусас-Манейро
    66
    21
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Линетт
    76
    61
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Кремонезе
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кальяри
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Эспаньол
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала