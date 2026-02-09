Футболист "Рубина" перенес операцию

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Франк Артига сообщил, что полузащитник команды Угочукву Иву перенес операцию.
В последний раз Иву выходил на поле 8 ноября в гостевом матче 15-го тура чемпионата России против "Нижнего Новгорода" (0:0). На 82-й минуте Иву был заменен из-за повреждения.
"С начала сборов у нас уже восемь человек на травмах. Многие из них были с достаточно длительной травмой. Что касается ситуации с Иву, то мы не можем точно назвать дату возвращения в строй, потому что была проведена операция", - заявил Артига в интервью, опубликованном на YouTube-канале клуба.
Иву 26 лет. Он перешел в "Рубин" из армянского "Урарту" в июле 2023 года. Всего он провел 80 матчей за казанский клуб, в которых забил два мяча.