Умер экс-хоккеист "Спартака" Артем Федоров

Хоккей
 
18:32 09.02.2026 (обновлено: 19:04 09.02.2026)
Артем Федоров. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Артем Федоров скончался на 33-м году жизни, сообщается в Telegram-канале "Сочи".
Причины смерти спортсмена не называются.
«
"С прискорбием сообщаем о том, что в возрасте 32 лет ушел из жизни хоккеист Артем Федоров. Артем выступал за хоккейный клуб "Сочи" в сезоне-2022/23, запомнился болельщикам и коллективу яркой игрой, искренним отношением к своему делу, всегда был добрым и отзывчивым человеком. Хоккейный клуб "Сочи" выражает искренние соболезнования родным и близким Артема", - говорится в сообщении клуба.
"Сочи" стал последним клубом хоккеиста в КХЛ, в составе команды он провел 16 матчей в сезоне-2022/23 и набрал 10 очков (1 гол + 9 передач). На протяжении карьеры Федоров также играл в составе московского "Динамо", уфимского "Салавата Юлаева", столичного "Спартака" и петербургского СКА. Всего в его активе 376 матчей в КХЛ и 169 (66+103) очков.
 
