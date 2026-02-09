https://ria.ru/20260209/duran-2073209231.html
Футболист сборной Колумбии перешел в "Зенит" на правах аренды
2026-02-09T14:36:00+03:00
2026-02-09T14:36:00+03:00
2026-02-09T17:16:00+03:00
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Нападающий сборной Колумбии по футболу Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дуран взят "сине-бело-голубыми" в аренду до конца текущего сезона.
С июля Дуран выступал за турецкий "Фенербахче" на правах аренды. В декабре "Галатасарай" подал заявление о возбуждении уголовного дела против Дурана из-за его празднования гола во время матча чемпионата Турции. Тогда колумбиец, празднуя забитый мяч, запрыгнул на рекламный щит и схватил себя за пах.
Дурану 22 года. В текущем сезоне нападающий сыграл за команду из Турции 21 матч и забил 5 мячей. Ранее Дуран также выступал за колумбийский "Энвигадо", американский "Чикаго" и английскую "Астон Виллу". В его активе 17 матчей и три гола в составе сборной Колумбии.