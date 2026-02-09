Футболист сборной Колумбии перешел в "Зенит" на правах аренды

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Нападающий сборной Колумбии по футболу Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дуран взят "сине-бело-голубыми" в аренду до конца текущего сезона.

С июля Дуран выступал за турецкий "Фенербахче" на правах аренды. В декабре "Галатасарай" подал заявление о возбуждении уголовного дела против Дурана из-за его празднования гола во время матча чемпионата Турции. Тогда колумбиец, празднуя забитый мяч, запрыгнул на рекламный щит и схватил себя за пах.