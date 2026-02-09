Рейтинг@Mail.ru
Футболист сборной Колумбии перешел в "Зенит" на правах аренды - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:36 09.02.2026 (обновлено: 17:16 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/duran-2073209231.html
Футболист сборной Колумбии перешел в "Зенит" на правах аренды
Футболист сборной Колумбии перешел в "Зенит" на правах аренды - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Футболист сборной Колумбии перешел в "Зенит" на правах аренды
Нападающий сборной Колумбии по футболу Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" на правах аренды, сообщается на официальном сайте... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T14:36:00+03:00
2026-02-09T17:16:00+03:00
футбол
спорт
зенит
аль-наср
российская премьер-лига (рпл)
фенербахче
трансферы в рпл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073255963_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_2598af3112a8263f0290167b5800ebe1.jpg
https://ria.ru/20260206/krasnodar-2072803119.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073255963_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_2c4ff0b8eaef98f5ef2f7d539a45ceab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зенит, аль-наср, российская премьер-лига (рпл), фенербахче, трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Зенит, Аль-Наср, Российская премьер-лига (РПЛ), Фенербахче, Трансферы в РПЛ
Футболист сборной Колумбии перешел в "Зенит" на правах аренды

Футболист сборной Колумбии Дуран перешел в "Зенит" на правах аренды

© Соцсети ФК "Зенит"Константин Зырянов и Джон Дуран
Константин Зырянов и Джон Дуран - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Соцсети ФК "Зенит"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Нападающий сборной Колумбии по футболу Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дуран взят "сине-бело-голубыми" в аренду до конца текущего сезона.
С июля Дуран выступал за турецкий "Фенербахче" на правах аренды. В декабре "Галатасарай" подал заявление о возбуждении уголовного дела против Дурана из-за его празднования гола во время матча чемпионата Турции. Тогда колумбиец, празднуя забитый мяч, запрыгнул на рекламный щит и схватил себя за пах.
Дурану 22 года. В текущем сезоне нападающий сыграл за команду из Турции 21 матч и забил 5 мячей. Ранее Дуран также выступал за колумбийский "Энвигадо", американский "Чикаго" и английскую "Астон Виллу". В его активе 17 матчей и три гола в составе сборной Колумбии.
Футболисты Краснодара - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Краснодар" разгромил "Зенит" в матче Зимнего кубка РПЛ
6 февраля, 21:17
 
ФутболСпортЗенитАль-НасрРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ФенербахчеТрансферы в РПЛ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Е. Остапенко
    734
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    У. Умбер
    663
    736
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Д. Боусас-Манейро
    66
    21
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Линетт
    76
    61
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Кремонезе
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кальяри
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Эспаньол
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала