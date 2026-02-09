https://ria.ru/20260209/basketbol-2073109073.html
Демин пропустит как минимум один матч НБА
Демин пропустит как минимум один матч НБА - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Демин пропустит как минимум один матч НБА
Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин пропустит минимум один матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), игроку предоставлен отдых,... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
баскетбол
спорт
егор демин
бруклин нетс
чикаго буллз
нба
Демин пропустит как минимум один матч НБА
Российский разыгрывающий "Бруклина" Дёмин пропустит минимум один матч НБА