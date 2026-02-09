Рейтинг@Mail.ru
Демин пропустит как минимум один матч НБА - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Баскетбол
 
08:22 09.02.2026
Демин пропустит как минимум один матч НБА
Демин пропустит как минимум один матч НБА
Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин пропустит минимум один матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), игроку предоставлен отдых,... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Демин пропустит как минимум один матч НБА

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин пропустит минимум один матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), игроку предоставлен отдых, сообщается на сайте лиги.
Отмечается, что Демин будет вне игры минимум до 11 февраля. Таким образом, он пропустит встречу регулярного чемпионата с "Чикаго Буллз", которая пройдет в ночь на 10 февраля по московскому времени.
Демину 19 лет. В дебютном сезоне в НБА он провел 45 матчей, набирая в среднем за игру 10,7 очка, 3,1 подбора и 3,3 передачи.
