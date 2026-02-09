Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
08:04 09.02.2026
Александрова вошла в топ-10 рейтинга WTA
Александрова вошла в топ-10 рейтинга WTA
Россиянка Екатерина Александрова поднялась с одиннадцатой на десятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Александрова вошла в топ-10 рейтинга WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова поднялась с одиннадцатой на десятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На минувшей неделе Александрова дошла до финала турнира категории WTA 500 в Абу-Даби, где проиграла 101-й ракетке мира чешской теннисистке Саре Бейлек. В активе россиянки 3200 рейтинговых очков. Лучшей теннисисткой России остается Мирра Андреева, занимающая седьмую строчку. Первую тройку рейтинга по-прежнему составляют белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек и Елена Рыбакина из Казахстана.
Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Александрова проиграла 101-й ракетке мира в финале турнира в Абу-Даби
7 февраля, 17:55
Рейтинг WTA, версия от 9 февраля:
  • 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 10990 очков;
  • 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) - 7978;
  • 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) - 7523;
  • 4 (4). Аманда Анисимова (США) - 6680;
  • 5 (3). Кори Гауфф (США) - 6423;
  • 6 (6). Джессика Пегула (США) - 6103;
  • 7 (7). Мирра Андреева (Россия) - 4731;
  • 8 (8). Жасмин Паолини (Италия) - 4267;
  • 9 (10). Элина Свитолина (Украина) - 3205;
  • 10 (11). Екатерина Александрова (Россия) - 3200...
  • 17 (18). Людмила Самсонова (Россия) - 2116...
  • 21 (21). Диана Шнайдер (Россия) - 1953...
  • 28 (27). Анна Калинская (Россия) - 1575...
  • 43 (38). Вероника Кудерметова (Россия) - 1214...
  • 75 (76). Оксана Селехметьева (Россия) - 878;
  • 83 (75). Анна Блинкова (Россия) - 848.
Александрова выиграла парный финал в Абу-Даби
7 февраля, 21:48
Александрова выиграла парный финал в Абу-Даби
7 февраля, 21:48
 
