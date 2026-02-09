Александрова вошла в топ-10 рейтинга WTA

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова поднялась с одиннадцатой на десятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На минувшей неделе Александрова дошла до финала турнира категории WTA 500 в Абу-Даби, где проиграла 101-й ракетке мира чешской теннисистке Саре Бейлек. В активе россиянки 3200 рейтинговых очков. Лучшей теннисисткой России остается Мирра Андреева, занимающая седьмую строчку. Первую тройку рейтинга по-прежнему составляют белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек и Елена Рыбакина из Казахстана.