Железняков поддержал Гуменника на фоне проблем с музыкой на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
08:31 08.02.2026 (обновлено: 08:32 08.02.2026)
Железняков поддержал Гуменника на фоне проблем с музыкой на Олимпиаде
Железняков поддержал Гуменника на фоне проблем с музыкой на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Железняков поддержал Гуменника на фоне проблем с музыкой на Олимпиаде
Хореограф Алексей Железняков поддержал российского фигуриста Петра Гуменника на фоне ситуации с отказом атлету в использовании определенной музыки в короткой... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T08:31:00+03:00
2026-02-08T08:32:00+03:00
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
спорт
пётр гуменник
аделия петросян
Новости
ru-RU
зимние олимпийские игры 2026, спорт, пётр гуменник, аделия петросян
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт, Пётр Гуменник, Аделия Петросян
Железняков поддержал Гуменника на фоне проблем с музыкой на Олимпиаде

Железняков выразил поддержку Гуменнику после проблем с музыкой на Олимпиаде

© Фото : Социальные сети Алексея ЖелезняковаАлексей Железняков
Алексей Железняков - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Социальные сети Алексея Железнякова
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Хореограф Алексей Железняков поддержал российского фигуриста Петра Гуменника на фоне ситуации с отказом атлету в использовании определенной музыки в короткой программе на Олимпийских играх в Италии.
В субботу источник сообщил РИА Новости, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. В пресс-службе ISU сообщили РИА Новости, что Гуменник, как и другие фигуристы, самостоятельно отвечает за "очистку" авторских прав на музыку, используемую в программах. Позднее мать Гуменника Елена сообщила в соцсетях, что "найдено хорошее решение вопроса". По информации на сайте ISU, фигурист выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.
«
"Глядя на всю эту вакханалию, могу одно сказать. Берите красивую музыку, по регламенту времени совпадающую, и катайте. Петр (Гуменник) прекрасно чувствует музыку, разметит, как ему прыгнуть, его команда ему поможет. Я в нем не сомневаюсь! Характер у парня сильный. Только не сдавайся, не дай себя сломить. Аделечка (Петросян), солнце, тебя это тоже касается! Да пребудут с вами сила и свет!" - написал Железняков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Короткую программу мужчины представят 10 февраля. В женском одиночном фигурном катании Россию представит Аделия Петросян, которая начнет выступление на Олимпиаде 17 февраля.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Тренер Гуменника рассказала, что фигурист может сменить костюм на Олимпиаде
Вчера, 23:46
 
Фигурное катаниеЗимние Олимпийские игры 2026СпортПётр ГуменникАделия Петросян
 
Матч-центр
 
