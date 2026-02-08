Железняков поддержал Гуменника на фоне проблем с музыкой на Олимпиаде

«

"Глядя на всю эту вакханалию, могу одно сказать. Берите красивую музыку, по регламенту времени совпадающую, и катайте. Петр (Гуменник) прекрасно чувствует музыку, разметит, как ему прыгнуть, его команда ему поможет. Я в нем не сомневаюсь! Характер у парня сильный. Только не сдавайся, не дай себя сломить. Аделечка (Петросян), солнце, тебя это тоже касается! Да пребудут с вами сила и свет!" - написал Железняков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".