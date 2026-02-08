https://ria.ru/20260208/zheleznyakov-2072964796.html
Железняков поддержал Гуменника на фоне проблем с музыкой на Олимпиаде
Железняков поддержал Гуменника на фоне проблем с музыкой на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Железняков поддержал Гуменника на фоне проблем с музыкой на Олимпиаде
Хореограф Алексей Железняков поддержал российского фигуриста Петра Гуменника на фоне ситуации с отказом атлету в использовании определенной музыки в короткой... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Хореограф Алексей Железняков поддержал российского фигуриста Петра Гуменника на фоне ситуации с отказом атлету в использовании определенной музыки в короткой программе на Олимпийских играх в Италии.
В субботу источник сообщил РИА Новости, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. В пресс-службе ISU сообщили РИА Новости, что Гуменник, как и другие фигуристы, самостоятельно отвечает за "очистку" авторских прав на музыку, используемую в программах. Позднее мать Гуменника Елена сообщила в соцсетях, что "найдено хорошее решение вопроса". По информации на сайте ISU, фигурист выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.
«
"Глядя на всю эту вакханалию, могу одно сказать. Берите красивую музыку, по регламенту времени совпадающую, и катайте. Петр (Гуменник) прекрасно чувствует музыку, разметит, как ему прыгнуть, его команда ему поможет. Я в нем не сомневаюсь! Характер у парня сильный. Только не сдавайся, не дай себя сломить. Аделечка (Петросян), солнце, тебя это тоже касается! Да пребудут с вами сила и свет!" - написал Железняков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Короткую программу мужчины представят 10 февраля. В женском одиночном фигурном катании Россию представит Аделия Петросян, которая начнет выступление на Олимпиаде 17 февраля.