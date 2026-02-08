Рейтинг@Mail.ru
Американская горнолыжница перенесла операцию после падения на ОИ - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/vonn-2073075219.html
Американская горнолыжница перенесла операцию после падения на ОИ
Американская горнолыжница перенесла операцию после падения на ОИ - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Американская горнолыжница перенесла операцию после падения на ОИ
Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн получила перелом ноги и перенесла операцию в результате падения на Играх в Италии,... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T22:03:00+03:00
2026-02-08T22:03:00+03:00
спорт
зимние олимпийские игры 2026
линдси вонн
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56817/78/568177888_0:152:3016:1849_1920x0_80_0_0_712098e8a901290e04eaf18edb447d9c.jpg
https://ria.ru/20260208/vonn-2073071504.html
https://ria.ru/20260208/klebo-2073055878.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56817/78/568177888_175:0:2842:2000_1920x0_80_0_0_5fa8a73124435577de7391238fb45961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зимние олимпийские игры 2026, линдси вонн, лыжные виды спорта
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Линдси Вонн, Лыжные виды спорта
Американская горнолыжница перенесла операцию после падения на ОИ

AP: Вонн получила перелом ноги и перенесла операцию после падения на Олимпиаде

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛиндси Вонн
Линдси Вонн - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Линдси Вонн. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн получила перелом ноги и перенесла операцию в результате падения на Играх в Италии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление больницы, в которой находится спортсменка.
Ранее во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн зацепила рукой и палкой флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее также эвакуировали на вертолете в больницу. За неделю до старта Олимпиады Вонн упала во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане и получила разрыв крестообразной связки.
Линдси Вонн - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Порвала "кресты" неделю назад". Вонн совершила невозможное ради Олимпиады
Вчера, 21:20
В медицинском учреждении отметили, что Вонн проходит лечение у многопрофильной бригады и перенесла ортопедическую операцию по стабилизации перелома левой ноги. Ранее олимпийская сборная США по горным лыжам и сноуборду сообщила, что спортсменка находится в стабильном состоянии под присмотром команды американских и итальянских врачей.
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.
В декабре 2025 года Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей этапа в истории Кубка мира.
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Не экономит много времени": Клебо о срезе французом дистанции в скиатлоне
Вчера, 19:01
 
СпортЗимние Олимпийские игры 2026Линдси ВоннЛыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала