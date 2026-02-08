Рейтинг@Mail.ru
Американцы рассказали о состоянии горнолыжницы после жуткого падения - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 08.02.2026 (обновлено: 20:32 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/vonn-2073066061.html
Американцы рассказали о состоянии горнолыжницы после жуткого падения
Американцы рассказали о состоянии горнолыжницы после жуткого падения - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Американцы рассказали о состоянии горнолыжницы после жуткого падения
Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн находится в стабильном состоянии после падения на Олимпийских играх в итальянских Милане и РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T20:19:00+03:00
2026-02-08T20:32:00+03:00
спорт
зимние олимпийские игры 2026
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/44218/86/442188691_0:168:2958:1832_1920x0_80_0_0_f548332d26f2f4b91e3b851d6d852dca.jpg
https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073062555.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/44218/86/442188691_146:0:2813:2000_1920x0_80_0_0_12cf4aef196340c6493ed9ec14fb248c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зимние олимпийские игры 2026, лыжные виды спорта
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Лыжные виды спорта
Американцы рассказали о состоянии горнолыжницы после жуткого падения

Американская горнолыжница Вонн находится в стабильном состоянии после падения

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛиндси Вонн
Линдси Вонн - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Линдси Вонн. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн находится в стабильном состоянии после падения на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается на странице олимпийской сборной США по горным лыжам и сноуборду в соцсети X.
Ранее во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн зацепила рукой и палкой флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее также эвакуировали на вертолете в больницу. За неделю до старта Олимпиады Вонн упала во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане и получила разрыв крестообразной связки.
«
"Линдси Вонн получила травму, но ее состояние стабильное. Она находится под присмотром команды американских и итальянских врачей", - говорится в заявлении.
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.
В декабре 2025 года Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей этапа в истории Кубка мира.
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Конькобежец из Норвегии с олимпийским рекордом победил на Играх-2026
Вчера, 19:53
 
СпортЗимние Олимпийские игры 2026Лыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала