Американцы рассказали о состоянии горнолыжницы после жуткого падения

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн находится в стабильном состоянии после падения на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается на странице олимпийской сборной США по горным лыжам и сноуборду в соцсети X.

Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.