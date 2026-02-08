Олимпийская чемпионка Вонн жестко упала во время скоростного спуска на ОИ

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн, ранее получившая разрыв крестообразной связки, упала во время скоростного спуска на Олимпиаде 2026 года в Италии.

Спортсменка выступала под 13-м номером. Вонн потеряла равновесие и не смогла подняться сама.

Американка 30 января на этапе Кубка мира в Кран-Монтане получила разрыв крестообразной связки, упав к оградительной сетке на верхнем участке трассы. Тогда после оказания медицинской помощи 41-летняя американка сумела подняться на ноги и покинула трассу, опираясь на палки. Спортсменку эвакуировали в больницу на вертолете.

Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.