Олимпийская чемпионка Вонн жестко упала во время скоростного спуска на ОИ
Олимпийская чемпионка Вонн жестко упала во время скоростного спуска на ОИ - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Олимпийская чемпионка Вонн жестко упала во время скоростного спуска на ОИ
Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн, ранее получившая разрыв крестообразной связки, упала во время скоростного спуска на Олимпиаде 2026 года в Италии.
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн, ранее получившая разрыв крестообразной связки, упала во время скоростного спуска на Олимпиаде 2026 года в Италии.
Спортсменка выступала под 13-м номером. Вонн
потеряла равновесие и не смогла подняться сама.
Американка 30 января на этапе Кубка мира в Кран-Монтане получила разрыв крестообразной связки, упав к оградительной сетке на верхнем участке трассы. Тогда после оказания медицинской помощи 41-летняя американка сумела подняться на ноги и покинула трассу, опираясь на палки. Спортсменку эвакуировали в больницу на вертолете.
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.
В декабре 2025 года Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей этапа в истории Кубка мира.