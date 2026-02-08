ЦСКА обыграл "Автодор", одержав 15-ю победу подряд в Единой лиге

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Московский ЦСКА нанес поражение саратовскому "Автодору" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 95:60 (29:11, 25:20, 20:18, 21:11). Самым результативным игроком встречи стал Даниил Коско из "Автодора", набравший 14 очков. У хозяев 13 очков заработал Мело Тримбл.