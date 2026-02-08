https://ria.ru/20260208/tsska-2073062423.html
ЦСКА обыграл "Автодор", одержав 15-ю победу подряд в Единой лиге
ЦСКА обыграл "Автодор", одержав 15-ю победу подряд в Единой лиге
Московский ЦСКА нанес поражение саратовскому "Автодору" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
