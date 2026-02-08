Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА обыграл "Автодор", одержав 15-ю победу подряд в Единой лиге - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Баскетбол
 
19:52 08.02.2026
ЦСКА обыграл "Автодор", одержав 15-ю победу подряд в Единой лиге
Московский ЦСКА нанес поражение саратовскому "Автодору" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
бк автодор, единая лига втб, цска
Баскетбол, БК Автодор, Единая Лига ВТБ, ЦСКА
ЦСКА обыграл "Автодор", одержав 15-ю победу подряд в Единой лиге

Баскетболисты ЦСКА обыграли "Автодор", одержав 15-ю победу подряд в Единой лиге

Баскетболисты и болельщики ЦСКА
Баскетболисты и болельщики ЦСКА - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Пресс-служба ПБК ЦСКА
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Московский ЦСКА нанес поражение саратовскому "Автодору" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 95:60 (29:11, 25:20, 20:18, 21:11). Самым результативным игроком встречи стал Даниил Коско из "Автодора", набравший 14 очков. У хозяев 13 очков заработал Мело Тримбл.
08 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
ЦСКА
95 : 60
Автодор
Московский клуб одержал 15-ю победу подряд и с 24 победами в 26 матчах идет на первом месте в таблице, "Автодор" (5 побед, 21 поражение) располагается на десятой позиции.
Американский баскетболист продлил контракт с ЦСКА
Баскетбол БК Автодор Единая Лига ВТБ ЦСКА
 
