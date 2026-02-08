Рейтинг@Mail.ru
Канадец выиграл теннисный турнир в Монпелье - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
18:56 08.02.2026 (обновлено: 19:03 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/tennis-2073055596.html
Канадец выиграл теннисный турнир в Монпелье
Канадец выиграл теннисный турнир в Монпелье - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Канадец выиграл теннисный турнир в Монпелье
Канадец Феликс Оже-Альяссим стал победителем теннисного турнира категории ATP 250 во французском Монпелье, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T18:56:00+03:00
2026-02-08T19:03:00+03:00
теннис
спорт
феликс оже-альяссим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825970071_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5eddb66aa5dd670b46436af764d64c90.jpg
https://ria.ru/20260208/kotov-2073046363.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825970071_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_00c88d711e735b3f3ac702e82a64eba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, феликс оже-альяссим
Теннис, Спорт, Феликс Оже-Альяссим
Канадец выиграл теннисный турнир в Монпелье

Канадец Оже-Альяссим выиграл турнир ATP 250 в Монпелье

© LAURIE DIEFFEMBACQТеннисист Оже-Альяссим (Канада)
Теннисист Оже-Альяссим (Канада) - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© LAURIE DIEFFEMBACQ
Теннисист Оже-Альяссим (Канада). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Канадец Феликс Оже-Альяссим стал победителем теннисного турнира категории ATP 250 во французском Монпелье, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
В финале Оже-Альяссим (8-я ракетка мира) победил француза Адриана Маннарино (70) со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.
Для 25-летнего Оже-Альяссима этот титул стал девятым в карьере и первым в нынешнем сезоне.
Павел Котов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Российский теннисист выиграл турнир в Кобленце
Вчера, 17:57
 
ТеннисСпортФеликс Оже-Альяссим
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала