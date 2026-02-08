https://ria.ru/20260208/tennis-2073055596.html
Канадец выиграл теннисный турнир в Монпелье
Канадец выиграл теннисный турнир в Монпелье
Канадец Феликс Оже-Альяссим стал победителем теннисного турнира категории ATP 250 во французском Монпелье, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
