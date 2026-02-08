https://ria.ru/20260208/tennis-2073042102.html
Россиянки выиграли теннисный турнир в Мумбаи в парном разряде
Россиянки выиграли теннисный турнир в Мумбаи в парном разряде - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Россиянки выиграли теннисный турнир в Мумбаи в парном разряде
Россиянки Полина Яценко и Елена Приданкина стали победительницами парного теннисного турнира категории WTA 125 в индийском Мумбаи, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Россиянки выиграли теннисный турнир в Мумбаи в парном разряде
Яценко и Приданкина выиграли турнир категории WTA 125 в Мумбаи в парном разряде
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россиянки Полина Яценко и Елена Приданкина стали победительницами парного теннисного турнира категории WTA 125 в индийском Мумбаи, призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов.
В финале посеянные под вторым номером Яценко и Приданкина нанесли поражение тайке Мананчаи Савангкаев и аргентинке Николь Фосса Гюрго со счетом 7:6 (7:3), 1:6, 10:5. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.
Для 20-летней Приданкиной этот титул в парном разряде стал вторым в карьере и первым в сезоне. 22-летняя Яценко завоевала первый трофей в парах.