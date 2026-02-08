Рейтинг@Mail.ru
Россиянки выиграли теннисный турнир в Мумбаи в парном разряде
Теннис
 
17:41 08.02.2026 (обновлено: 18:15 08.02.2026)
Россиянки выиграли теннисный турнир в Мумбаи в парном разряде
Россиянки выиграли теннисный турнир в Мумбаи в парном разряде - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Россиянки выиграли теннисный турнир в Мумбаи в парном разряде
Россиянки Полина Яценко и Елена Приданкина стали победительницами парного теннисного турнира категории WTA 125 в индийском Мумбаи, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
теннис
спорт
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Россиянки выиграли теннисный турнир в Мумбаи в парном разряде

Яценко и Приданкина выиграли турнир категории WTA 125 в Мумбаи в парном разряде

© Фото : Социальные сети ПриданкинойЕлена Приданкина
Елена Приданкина - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Социальные сети Приданкиной
Елена Приданкина. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россиянки Полина Яценко и Елена Приданкина стали победительницами парного теннисного турнира категории WTA 125 в индийском Мумбаи, призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов.
В финале посеянные под вторым номером Яценко и Приданкина нанесли поражение тайке Мананчаи Савангкаев и аргентинке Николь Фосса Гюрго со счетом 7:6 (7:3), 1:6, 10:5. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.
Для 20-летней Приданкиной этот титул в парном разряде стал вторым в карьере и первым в сезоне. 22-летняя Яценко завоевала первый трофей в парах.
Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Александрова выиграла парный финал в Абу-Даби
7 февраля, 21:48
 
ТеннисСпортЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
