Россиянки выиграли теннисный турнир в Мумбаи в парном разряде

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россиянки Полина Яценко и Елена Приданкина стали победительницами парного теннисного турнира категории WTA 125 в индийском Мумбаи, призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов.

В финале посеянные под вторым номером Яценко и Приданкина нанесли поражение тайке Мананчаи Савангкаев и аргентинке Николь Фосса Гюрго со счетом 7:6 (7:3), 1:6, 10:5. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.