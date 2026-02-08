В Австралии набирает популярность новый вид спорта с жесткими нокаутами

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Австралии набирает популярность вид спорта, цель которого — нокаутировать соперника.

В лиге Run Nation Championship (RNC) мужчины берут разбег и врезаются друг в друга на полной скорости, не используя никакой защиты. Победителем становится тот, кто свалил с ног или нокаутировал своего соперника.

Врачи в Австралии требуют запретить подобные турниры из-за высоких рисков сотрясения мозга, повреждений шеи и позвоночника.

"Практикующие врачи и представители спортивного сообщества выражают обеспокоенность возможными сотрясениями и отмечают, что подобные травмы мозга не всегда являются легкими и могут серьезно повлиять на жизнь человека", — приводит ABC News слова врача-невролога Роуины Моббс.