https://ria.ru/20260208/sport-2073034770.html
В Австралии набирает популярность новый вид спорта с жесткими нокаутами
В Австралии набирает популярность новый вид спорта с жесткими нокаутами - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
В Австралии набирает популярность новый вид спорта с жесткими нокаутами
В Австралии набирает популярность вид спорта, цель которого — нокаутировать соперника. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T17:06:00+03:00
2026-02-08T17:06:00+03:00
2026-02-08T17:06:00+03:00
вокруг спорта
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073034633_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_5f8bbbb104b636b8831ae0c0ba9a0b8d.jpg
https://ria.ru/20260207/mudrik-2072896569.html
австралия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073034633_45:0:1008:722_1920x0_80_0_0_7c89d9d8d51a8eb2453324f255c11b22.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вокруг спорта, австралия
В Австралии набирает популярность новый вид спорта с жесткими нокаутами
В Австралии появился вид спорта, в котором атлеты врезаются друг в друга
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Австралии набирает популярность вид спорта, цель которого — нокаутировать соперника.
В лиге Run Nation Championship (RNC) мужчины берут разбег и врезаются друг в друга на полной скорости, не используя никакой защиты. Победителем становится тот, кто свалил с ног или нокаутировал своего соперника.
Врачи в Австралии требуют запретить подобные турниры из-за высоких рисков сотрясения мозга, повреждений шеи и позвоночника.
"Практикующие врачи и представители спортивного сообщества выражают обеспокоенность возможными сотрясениями и отмечают, что подобные травмы мозга не всегда являются легкими и могут серьезно повлиять на жизнь человека", — приводит ABC News слова врача-невролога Роуины Моббс.
RNC начала набирать популярность в соцсетях в 2025 году, а недавний турнир в Сиднее собрал на трибунах более 5 тысяч зрителей.