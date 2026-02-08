Рейтинг@Mail.ru
В Австралии набирает популярность новый вид спорта с жесткими нокаутами - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
17:06 08.02.2026
В Австралии набирает популярность новый вид спорта с жесткими нокаутами
В Австралии набирает популярность новый вид спорта с жесткими нокаутами
2026
В Австралии набирает популярность новый вид спорта с жесткими нокаутами

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Австралии набирает популярность вид спорта, цель которого — нокаутировать соперника.
В лиге Run Nation Championship (RNC) мужчины берут разбег и врезаются друг в друга на полной скорости, не используя никакой защиты. Победителем становится тот, кто свалил с ног или нокаутировал своего соперника.
Врачи в Австралии требуют запретить подобные турниры из-за высоких рисков сотрясения мозга, повреждений шеи и позвоночника.
"Практикующие врачи и представители спортивного сообщества выражают обеспокоенность возможными сотрясениями и отмечают, что подобные травмы мозга не всегда являются легкими и могут серьезно повлиять на жизнь человека", — приводит ABC News слова врача-невролога Роуины Моббс.
RNC начала набирать популярность в соцсетях в 2025 году, а недавний турнир в Сиднее собрал на трибунах более 5 тысяч зрителей.
Михаил Мудрик - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
МИД Украины не накажет Мудрика за высмеивание жертв Волынской резни
7 февраля, 15:25
 
