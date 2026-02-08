В Белоруссии заявили, что спорт стал площадкой для продвижения ненависти

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич в разговоре с РИА Новости выразил сожаление в связи с тем, что спорт в настоящее время является площадкой для продвижения политики ненависти.

Как сообщили на сайте АБФФ 6 февраля, контрольно-этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение засчитать технические поражения сборным Эстонии и Литвы за отказ играть против команды Белоруссии в отборочном турнире чемпионата Европы среди команд не старше 17 лет среди девушек.

« "Очень жаль, что в современном, открытом и демократичном мире столько раздоров и противоречий исходит от политических руководителей стран. Раньше войны останавливались для проведения Олимпийских игр, а сейчас... Спорт - это площадка для продвижения политики ненависти и неприязни", - сказал Василевич.

Сборная Белоруссии в рамках второго раунда квалификации должна сыграть в группе B1 с командами Эстонии (27 марта), Мальты (30 марта) и Литвы (2 апреля).