В Белоруссии заявили, что спорт стал площадкой для продвижения ненависти
2026-02-08T13:15:00+03:00
2026-02-08T13:15:00+03:00
2026-02-08T13:37:00+03:00
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич в разговоре с РИА Новости выразил сожаление в связи с тем, что спорт в настоящее время является площадкой для продвижения политики ненависти.
Как сообщили на сайте АБФФ 6 февраля, контрольно-этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение засчитать технические поражения сборным Эстонии и Литвы за отказ играть против команды Белоруссии в отборочном турнире чемпионата Европы среди команд не старше 17 лет среди девушек.
"Очень жаль, что в современном, открытом и демократичном мире столько раздоров и противоречий исходит от политических руководителей стран. Раньше войны останавливались для проведения Олимпийских игр, а сейчас... Спорт - это площадка для продвижения политики ненависти и неприязни", - сказал Василевич.
Сборная Белоруссии в рамках второго раунда квалификации должна сыграть в группе B1 с командами Эстонии (27 марта), Мальты (30 марта) и Литвы (2 апреля).
С июня 2021 года мужской сборной Белоруссии, которая допущена до участия в отборочных турнирах к чемпионатам мира и Европы, по решению УЕФА запрещено проводить официальные домашние матчи в Белоруссии.