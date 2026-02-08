Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии заявили, что спорт стал площадкой для продвижения ненависти
13:15 08.02.2026
В Белоруссии заявили, что спорт стал площадкой для продвижения ненависти
футбол
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
белоруссия
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), белоруссия
Футбол, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Белоруссия
В Белоруссии заявили, что спорт стал площадкой для продвижения ненависти

Глава АБФФ заявил, что спорт стал площадкой для продвижения политики ненависти

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич в разговоре с РИА Новости выразил сожаление в связи с тем, что спорт в настоящее время является площадкой для продвижения политики ненависти.
Как сообщили на сайте АБФФ 6 февраля, контрольно-этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение засчитать технические поражения сборным Эстонии и Литвы за отказ играть против команды Белоруссии в отборочном турнире чемпионата Европы среди команд не старше 17 лет среди девушек.
"Очень жаль, что в современном, открытом и демократичном мире столько раздоров и противоречий исходит от политических руководителей стран. Раньше войны останавливались для проведения Олимпийских игр, а сейчас... Спорт - это площадка для продвижения политики ненависти и неприязни", - сказал Василевич.
Сборная Белоруссии в рамках второго раунда квалификации должна сыграть в группе B1 с командами Эстонии (27 марта), Мальты (30 марта) и Литвы (2 апреля).
С июня 2021 года мужской сборной Белоруссии, которая допущена до участия в отборочных турнирах к чемпионатам мира и Европы, по решению УЕФА запрещено проводить официальные домашние матчи в Белоруссии.
Главный тренер Ньюкасл Юнайтед Эдди Хау - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Тренер "Ньюкасла" после третьего кряду поражения заявил, что не справляется
Футбол
 
