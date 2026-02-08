Рейтинг@Mail.ru
"Реал Сосьедад" без Захаряна продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге
Футбол
 
01:11 08.02.2026
"Реал Сосьедад" без Захаряна продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге
"Реал Сосьедад" обыграл "Эльче" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
https://ria.ru/20260207/futbol-2072913741.html
спорт, арсен захарян, лука сучич, андре силва, реал сосьедад, эльче, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Арсен Захарян, Лука Сучич, Андре Силва, Реал Сосьедад, Эльче, Чемпионат Испании по футболу
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Реал Сосьедад" обыграл "Эльче" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых отличились Лука Сучич (24-я минута), Микель Оярсабаль (37) и Орри Оскарссон (89). В составе проигравших гол забил Андре Силва (42).
Чемпионат Испании по футболу
07 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Реал Сосьедад
3 : 1
Эльче
24‎’‎ • Лука Сучич
(Гонсалу Гедеш)
37‎’‎ • Микель Ойарсабаль
89‎’‎ • Орри Оскарссон
(Jon Gorrotxategi)
42‎’‎ • Андре Силва
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян пропустил встречу из-за продолжающегося дискомфорта в левой икроножной мышце.
"Реал Сосьедад" не проигрывает в чемпионате на протяжении семи матчей и с 31 очком занимает восьмое место в таблице Ла Лиги, "Эльче" (24 очка) уступил в третьем матче подряд и идет 13-м.
