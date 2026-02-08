https://ria.ru/20260208/sosedad-2072948347.html
"Реал Сосьедад" без Захаряна продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге
"Реал Сосьедад" без Захаряна продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
"Реал Сосьедад" без Захаряна продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге
"Реал Сосьедад" обыграл "Эльче" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Футбол, Спорт, Арсен Захарян, Лука Сучич, Андре Силва, Реал Сосьедад, Эльче, Чемпионат Испании по футболу
"Реал Сосьедад" без Захаряна продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге
"Реал Сосьедад" без Захаряна победил "Эльче" в Ла Лиге