Австрийский сноубордист разделся после победы на Олимпиаде
17:24 08.02.2026 (обновлено: 18:13 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/snoubord-2073038736.html
Австрийский сноубордист разделся после победы на Олимпиаде
Австрийский сноубордист разделся после победы на Олимпиаде
Австрийский сноубордист Бенджамин Карл разделся на склоне трассы сразу после завоевания золотой медали на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T17:24:00+03:00
2026-02-08T18:13:00+03:00
спорт
бенджамин карл
зимние олимпийские игры 2026
сноуборд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073039951_0:0:3272:1842_1920x0_80_0_0_a93455711e7a1cd82fcfde1b9812f7ac.jpg
спорт, бенджамин карл, зимние олимпийские игры 2026, сноуборд
Спорт, Бенджамин Карл, Зимние Олимпийские игры 2026, Сноуборд
Австрийский сноубордист разделся после победы на Олимпиаде

Австрийский сноубордист Карл разделся и показал голый торс после победы на ОИ

© REUTERS / Dylan MartinezАвстрийский сноубордист Бенджамин Карл разделся на склоне трассы после завоевания золотой медали на зимних Олимпийских играх в Италии
Австрийский сноубордист Бенджамин Карл разделся на склоне трассы после завоевания золотой медали на зимних Олимпийских играх в Италии - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Австрийский сноубордист Бенджамин Карл разделся на склоне трассы после завоевания золотой медали на зимних Олимпийских играх в Италии
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Австрийский сноубордист Бенджамин Карл разделся на склоне трассы сразу после завоевания золотой медали на зимних Олимпийских играх в Италии.
В воскресенье Карл победил в параллельном гигантском слаломе, опередив Ким Сан-Кюма из Южной Кореи. Сразу после финиша австриец, празднуя золото, сорвал с себя одежду и закричал от радости, показывая публике голый торс.
Карлу 40 лет, он стал двукратным олимпийским чемпионом. Ранее он победил в аналогичной дисциплине на Играх 2022 года в Пекине. Также австриец является пятикратным чемпионом мира.
Конькобежцы - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Спорт Бенджамин Карл Зимние Олимпийские игры 2026 Сноуборд
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
