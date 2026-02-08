https://ria.ru/20260208/snoubord-2073038736.html
Австрийский сноубордист разделся после победы на Олимпиаде
Австрийский сноубордист разделся после победы на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Австрийский сноубордист разделся после победы на Олимпиаде
Австрийский сноубордист Бенджамин Карл разделся на склоне трассы сразу после завоевания золотой медали на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T17:24:00+03:00
2026-02-08T17:24:00+03:00
2026-02-08T18:13:00+03:00
спорт
бенджамин карл
зимние олимпийские игры 2026
сноуборд
