22:05 08.02.2026
Силаков считает хорошим результат Репилова на Олимпиаде
спорт, зимние олимпийские игры 2026, павел репилов, валерий силаков
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Павел Репилов, Валерий Силаков
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Бывший президент Федерации санного спорта России и экс-главный тренер национальной команды Валерий Силаков заявил РИА Новости, что Павел Репилов в очень непростой международной обстановке сумел показать неплохой результат на Олимпийских играх в Италии.
Россиянин по сумме четырех попыток с временем 3 минуты 34,963 секунды занял 14-е место. По итогам двух субботних заездов спортсмен находился на 16-й позиции. Олимпийским чемпионом стал немец Макс Лангенхан (3.31,191), серебряным призером - австриец Йонас Мюллер (3.31,787), а бронзовым - итальянец Доминик Фишналлер (3.32,125).
"В той обстановке, в которой сейчас находится наш спорт в целом и санный спорт в частности, 14-е место Павла Репилова – это хорошее выступление на Олимпийских играх. На результате сказалось и то, что он в нескольких сезонах не имеет большой вариативности подготовки на различных трассах. Ведь перед Олимпиадой в ту же Латвию нас на этап Кубка мира не пустили. Павел – молодец, у него все еще впереди. И в Италии он получил определенный опыт выступления на международных соревнованиях в непростой атмосфере", - сказал Силаков.
"И ведь с каждым заездом он улучшал свои позиции в таблице. И если бы у Павла был нормальный процесс подготовки к Олимпийским играм и в спорте была бы нормальная обстановка, то все могло бы быть совсем по-другому", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.
СпортЗимние Олимпийские игры 2026Павел РепиловВалерий Силаков
 
