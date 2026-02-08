Силаков считает хорошим результат Репилова на Олимпиаде

«

"В той обстановке, в которой сейчас находится наш спорт в целом и санный спорт в частности, 14-е место Павла Репилова – это хорошее выступление на Олимпийских играх. На результате сказалось и то, что он в нескольких сезонах не имеет большой вариативности подготовки на различных трассах. Ведь перед Олимпиадой в ту же Латвию нас на этап Кубка мира не пустили. Павел – молодец, у него все еще впереди. И в Италии он получил определенный опыт выступления на международных соревнованиях в непростой атмосфере", - сказал Силаков.