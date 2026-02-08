https://ria.ru/20260208/sani-2073063337.html
Российский саночник идет 15-м после третьей попытки на Олимпиаде
Российский саночник идет 15-м после третьей попытки на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Российский саночник идет 15-м после третьей попытки на Олимпиаде
Россиянин Павел Репилов идет 15-м после третьей попытки на соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Кортина-д'Ампеццо в рамках Олимпиады-2026. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T19:58:00+03:00
2026-02-08T19:58:00+03:00
2026-02-08T20:15:00+03:00
спорт
санный спорт
павел репилов
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072807195_0:433:1080:1041_1920x0_80_0_0_20190d1531341780d6cfa312120b19fa.jpg
https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073062555.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072807195_0:262:1080:1072_1920x0_80_0_0_dde2e47ebb4dd352d648b51a145d5663.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, санный спорт , павел репилов, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Санный спорт , Павел Репилов, Зимние Олимпийские игры 2026
Российский саночник идет 15-м после третьей попытки на Олимпиаде
Российский саночник Репилов идет 15-м после третьей попытки на Олимпийских Играх
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россиянин Павел Репилов идет 15-м после третьей попытки на соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Кортина-д'Ампеццо в рамках Олимпиады-2026.
Время Репилова по итогам трех попыток - 2 минуты 41,400 секунды. Первое место занимает шестикратный чемпион мира немец Макс Лангенхан (2.38,531), на второй строчке располагается австриец Йонас Мюллер (отставание - 0,294 секунды), на третьей - итальянец Доминик Фишналлер (+0,542).
Позднее в воскресенье состоится заключительная, четвертая попытка саночников.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.