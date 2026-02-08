Рейтинг@Mail.ru
Российский саночник идет 15-м после третьей попытки на Олимпиаде
19:58 08.02.2026
Российский саночник идет 15-м после третьей попытки на Олимпиаде
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россиянин Павел Репилов идет 15-м после третьей попытки на соревнованиях по санному спорту, которые проходят в Кортина-д'Ампеццо в рамках Олимпиады-2026.
Время Репилова по итогам трех попыток - 2 минуты 41,400 секунды. Первое место занимает шестикратный чемпион мира немец Макс Лангенхан (2.38,531), на второй строчке располагается австриец Йонас Мюллер (отставание - 0,294 секунды), на третьей - итальянец Доминик Фишналлер (+0,542).
Позднее в воскресенье состоится заключительная, четвертая попытка саночников.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Конькобежец из Норвегии с олимпийским рекордом победил на Играх-2026
СпортСанный спортПавел РепиловЗимние Олимпийские игры 2026
 
