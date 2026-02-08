https://ria.ru/20260208/samsonova-2073027022.html
Самсонова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Дохе
Россиянка Людмила Самсонова уступила польке Магдалене Френх в первом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого составляет более РИА Новости Спорт, 08.02.2026
теннис
спорт
людмила самсонова
женская теннисная ассоциация (wta)
