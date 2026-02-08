https://ria.ru/20260208/rubin-2073057399.html
"Рубин" обыграл узбекистанский "Навбахор" на сборах в Турции
"Рубин" обыграл узбекистанский "Навбахор" на сборах в Турции
Казанский футбольный клуб "Рубин" обыграл узбекистанский "Навбахор" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
"Рубин" обыграл узбекистанский "Навбахор" на сборах в Турции
Казанский "Рубин" обыграл узбекистанский "Навбахор" в товарищеском матче