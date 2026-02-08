Рейтинг@Mail.ru
"Рубин" обыграл узбекистанский "Навбахор" на сборах в Турции - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
19:10 08.02.2026
"Рубин" обыграл узбекистанский "Навбахор" на сборах в Турции
"Рубин" обыграл узбекистанский "Навбахор" на сборах в Турции
Казанский футбольный клуб "Рубин" обыграл узбекистанский "Навбахор" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
энри мукба, динамо москва, рубин, российская премьер-лига (рпл), франк артига, турция
Футбол, Энри Мукба, Динамо Москва, Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ), Франк Артига, Турция
"Рубин" обыграл узбекистанский "Навбахор" на сборах в Турции

Казанский "Рубин" обыграл узбекистанский "Навбахор" в товарищеском матче

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Казанский футбольный клуб "Рубин" обыграл узбекистанский "Навбахор" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции.
Встреча прошла в формате двух таймов по 60 минут. Казанцы выиграли со счетом 2:0, мячи забили Энри Мукба (37-я минута) и Жак Сиве (101).
"Рубин" ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка. В первом туре после перерыва команда Франка Артиги 28 февраля сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо".
 
ФутболЭнри МукбаДинамо МоскваРубинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Франк АртигаТурция
 
