Демченко оценил выступление Репилова на Олимпиаде в Италии

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный серебряный медалист Олимпийских игр по санному спорту и бывший главный тренер сборной России Альберт Демченко заявил РИА Новости, что Павел Репилов стабильно и без грубых ошибок провел третий и четвертый заезды на Олимпиаде в Италии.