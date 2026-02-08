Демченко оценил выступление Репилова на Олимпиаде в Италии

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный серебряный медалист Олимпийских игр по санному спорту и бывший главный тренер сборной России Альберт Демченко заявил РИА Новости, что Павел Репилов стабильно и без грубых ошибок провел третий и четвертый заезды на Олимпиаде в Италии.
Россиянин по сумме четырех попыток показал результат 3 минуты 34,963 секунды и занял 14-е место. По итогам двух субботних заездов спортсмен находился на 16-й позиции. Олимпийским чемпионом стал немец Макс Лангенхан (3.31,191), серебряным призером - австриец Йонас Мюллер (3.31,787), а бронзовым - итальянец Доминик Фишналлер (3.32,125).
«
"Павел сегодня проехал хорошо, без ошибок, он молодец. На Олимпиаде такая своеобразная трасса, и есть один замороченный вираж, но перепад высот составляет 107 метров. Откуда там будут большие скорости? Репилов сегодня провел оба заезда в одном ключе, примерно так же, как и вчера. И сумел в четвертой попытке подняться на одно место вверх", - сказал Демченко.
"Павел на Олимпийских играх выступил стабильно, и, скорее всего, он старался излишне не рисковать", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.