"Нельзя пропускать": Радулов оценил важность проведения Матча звезд КХЛ
18:42 08.02.2026
"Нельзя пропускать": Радулов оценил важность проведения Матча звезд КХЛ
Нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов высоко оценил важность проведения Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/komtua-2073052879.html
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов высоко оценил важность проведения Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Матч звезд КХЛ прошел в Екатеринбурге. На турнире приняли участие команды KHL Ural Stars, составленная из игроков "Автомобилиста", "Салавата Юлаева", "Металлурга" и "Трактора", KHL RUS Stars, в которую вошли лучшие российские игроки КХЛ, KHL U23 Stars, за которую сыграли российские хоккеисты до 23 лет, и сборная легионеров, белорусов и казахстанцев KHL World Stars. Победу одержала команда KHL RUS Stars с Радуловым в составе.
"Сезон длинный, а такие мероприятия дают возможность восстановиться, перезарядиться, залечить болячки. Посмотрим, насколько это поможет. Все впереди. Каждый Матч звезд - уникальный. Каждый по-своему отличается. В этот раз мне удалось приехать сюда с семьей, с детьми. К тому же я из Нижнего Тагила, а это совсем близко с Екатеринбургом. Я сыграл почти на родине, это особенно приятно", - сказал Радулов журналистам.
"Большое количество детей с игроками - инициатива самих хоккеистов. Но лига идет навстречу. В длинном сезоне не всегда удается провести время с семьей. А тут есть такая возможность убить двух зайцев - побыть с семьей и поучаствовать в Матче звезд, который нельзя пропустить", - добавил форвард.
Максим Комтуа - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Комтуа и Гамзин пропустили Матч звезд КХЛ из-за болезни
Вчера, 18:41
 
Хоккей
 
