Рейтинг@Mail.ru
Грузинским фигуристам пришлось выступать под другую музыку на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
23:14 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073081208.html
Грузинским фигуристам пришлось выступать под другую музыку на Олимпиаде
Грузинским фигуристам пришлось выступать под другую музыку на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Грузинским фигуристам пришлось выступать под другую музыку на Олимпиаде
Чемпионам Европы Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве из Грузии поставили другую версию музыки во время произвольной программы спортивных пар в рамках... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T23:14:00+03:00
2026-02-08T23:14:00+03:00
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073081034_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e4ae32085b84046274ed4d0a52b41301.jpg
https://ria.ru/20260208/zheleznyakov-2072964796.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073081034_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_dbbfc37f0a4a5634af30cbb0c27d68d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Грузинским фигуристам пришлось выступать под другую музыку на Олимпиаде

Метелкиной и Берулаве пришлось выступать под другую музыку на Олимпиаде

© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Чемпионам Европы Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве из Грузии поставили другую версию музыки во время произвольной программы спортивных пар в рамках командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр в Милане.
Метелкина и Берулава стали вторыми, набрав 139,70 балла. Первое место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (155,55 балла), третье - итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (136,61).
«
"Нам чуть-чуть переделали музыку, удлинили хорео и добавили в конце. Я не знаю, как так получилось, но нам включили старую музыку, где первая часть длиннее, хорео короткое. Во время остановки я сказала Луке: давай начнем раньше, потому что я боялась, что мы не успеем хорео. Но мы вроде успели, хоть на хорео я чуть не упала", - заявила Метелкина в эфире Okko.
В общей таблице командного турнира лидирует сборная США, на счету которой 51 очко. Следом располагаются сборные Японии (49), Италии (45), Грузии (41) и Канады (41). Командный турнир завершится в воскресенье после произвольных программ у женщин и мужчин.
Алексей Железняков - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Железняков поддержал Гуменника на фоне проблем с музыкой на Олимпиаде
Вчера, 08:31
 
Фигурное катаниеСпортЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала