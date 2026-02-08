https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073081208.html
Грузинским фигуристам пришлось выступать под другую музыку на Олимпиаде
Грузинским фигуристам пришлось выступать под другую музыку на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Грузинским фигуристам пришлось выступать под другую музыку на Олимпиаде
Чемпионам Европы Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве из Грузии поставили другую версию музыки во время произвольной программы спортивных пар в рамках... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T23:14:00+03:00
2026-02-08T23:14:00+03:00
2026-02-08T23:14:00+03:00
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073081034_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e4ae32085b84046274ed4d0a52b41301.jpg
https://ria.ru/20260208/zheleznyakov-2072964796.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073081034_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_dbbfc37f0a4a5634af30cbb0c27d68d7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Грузинским фигуристам пришлось выступать под другую музыку на Олимпиаде
Метелкиной и Берулаве пришлось выступать под другую музыку на Олимпиаде
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Чемпионам Европы Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве из Грузии поставили другую версию музыки во время произвольной программы спортивных пар в рамках командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр в Милане.
Метелкина и Берулава стали вторыми, набрав 139,70 балла. Первое место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (155,55 балла), третье - итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (136,61).
«
"Нам чуть-чуть переделали музыку, удлинили хорео и добавили в конце. Я не знаю, как так получилось, но нам включили старую музыку, где первая часть длиннее, хорео короткое. Во время остановки я сказала Луке: давай начнем раньше, потому что я боялась, что мы не успеем хорео. Но мы вроде успели, хоть на хорео я чуть не упала", - заявила Метелкина в эфире Okko.
В общей таблице командного турнира лидирует сборная США, на счету которой 51 очко. Следом располагаются сборные Японии (49), Италии (45), Грузии (41) и Канады (41). Командный турнир завершится в воскресенье после произвольных программ у женщин и мужчин.