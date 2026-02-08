https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073062555.html
Конькобежец из Норвегии с олимпийским рекордом победил на Играх-2026
Конькобежец из Норвегии с олимпийским рекордом победил на Играх-2026 - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Конькобежец из Норвегии с олимпийским рекордом победил на Играх-2026
Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем стал победителем на дистанции 5000 м на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T19:53:00+03:00
2026-02-08T19:53:00+03:00
2026-02-08T20:15:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073041801_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_c2d64600eacb3ff85cad264fc92899c2.jpg
https://ria.ru/20260207/korzhova-2072927209.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073041801_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_1a0d8d3243d4659caa53c30ca37e6d10.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, конькобежный спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Конькобежец из Норвегии с олимпийским рекордом победил на Играх-2026
Конькобежец Эйтрем с олимпийским рекордом победил на дистанции 5000 м на ОИ
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем стал победителем на дистанции 5000 м на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Он победил с олимпийским рекордом, преодолев дистанцию за 6 минут 3,95 секунды. Второе место занял чех Методей Йилек (отставание - 2,53 секунды), третье - итальянец Риккардо Лорелло (+5,27).
Эйтрему 23 года, он является победителем чемпионата мира на отдельных дистанциях на 5000 м, также на его счету золото чемпионатов Европы на этой дистанции и в командной гонке. В январе Эйтрем на этапе Кубка мира в Инцелле установил мировой рекорд на дистанции 5000 метров (5 минут 58,52 секунды).
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля.