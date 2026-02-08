Рейтинг@Mail.ru
Конькобежец из Норвегии с олимпийским рекордом победил на Играх-2026 - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 08.02.2026 (обновлено: 20:15 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073062555.html
Конькобежец из Норвегии с олимпийским рекордом победил на Играх-2026
Конькобежец из Норвегии с олимпийским рекордом победил на Играх-2026 - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Конькобежец из Норвегии с олимпийским рекордом победил на Играх-2026
Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем стал победителем на дистанции 5000 м на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T19:53:00+03:00
2026-02-08T20:15:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073041801_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_c2d64600eacb3ff85cad264fc92899c2.jpg
https://ria.ru/20260207/korzhova-2072927209.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073041801_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_1a0d8d3243d4659caa53c30ca37e6d10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, конькобежный спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Конькобежец из Норвегии с олимпийским рекордом победил на Играх-2026

Конькобежец Эйтрем с олимпийским рекордом победил на дистанции 5000 м на ОИ

© AP Photo / Luca BrunoОлимпийские кольца в Италии
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Олимпийские кольца в Италии. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем стал победителем на дистанции 5000 м на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Он победил с олимпийским рекордом, преодолев дистанцию за 6 минут 3,95 секунды. Второе место занял чех Методей Йилек (отставание - 2,53 секунды), третье - итальянец Риккардо Лорелло (+5,27).
Эйтрему 23 года, он является победителем чемпионата мира на отдельных дистанциях на 5000 м, также на его счету золото чемпионатов Европы на этой дистанции и в командной гонке. В январе Эйтрем на этапе Кубка мира в Инцелле установил мировой рекорд на дистанции 5000 метров (5 минут 58,52 секунды).
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля.
Ксения Коржова - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Российская конькобежка заняла 12-е место в забеге на 3000 метров на Играх
7 февраля, 19:24
 
СпортКонькобежный спортЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала