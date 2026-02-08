Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Французские биатлонисты стали победителями смешанной эстафеты на зимней Олимпиаде в Италии.
В воскресенье Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Лу Жанмонно и Жюлья Симон преодолели дистанцию 4 по 6 км за 1 час 4 минуты 15,5 секунды. Они использовали семь дополнительных патронов без штрафных кругов. Вторыми стали итальянцы Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци (отставание - 25,8 секунды; 0 штрафных кругов + 5 промахов). Бронзовые медали завоевали немцы Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс (+1:05,3; 1+3).
Фийон-Майе стал трехкратным олимпийским чемпионом, для его партнеров по команде это первое золото Игр.
В октябре десятикратную чемпионку мира и обладательницу Кубка мира в сезоне-2022/23 Симон приговорили к трем месяцам условного тюремного заключения и штрафу в размере 15 тысяч евро за кражу личных вещей и денег у партнеров по сборной страны. В ноябре дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции (FFS) отстранил на месяц 29-летнюю Симон от соревнований.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
