Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде
Биатлон
Биатлон
 
17:14 08.02.2026 (обновлено: 17:46 08.02.2026)
Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде
Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде
Французские биатлонисты стали победителями смешанной эстафеты на зимней Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде

Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде в Италии

Французский биатлонист Эрик Перро во время смешанной эстафеты на зимней Олимпиаде в Италии
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Французские биатлонисты стали победителями смешанной эстафеты на зимней Олимпиаде в Италии.
В воскресенье Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Лу Жанмонно и Жюлья Симон преодолели дистанцию 4 по 6 км за 1 час 4 минуты 15,5 секунды. Они использовали семь дополнительных патронов без штрафных кругов. Вторыми стали итальянцы Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци (отставание - 25,8 секунды; 0 штрафных кругов + 5 промахов). Бронзовые медали завоевали немцы Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс (+1:05,3; 1+3).
Биатлонная смешанная эстафета дебютировала в олимпийской программе в 2014 году в Сочи. Сборная Германии впервые завоевала медали Игр в этой гонке.
Фийон-Майе стал трехкратным олимпийским чемпионом, для его партнеров по команде это первое золото Игр.
В октябре десятикратную чемпионку мира и обладательницу Кубка мира в сезоне-2022/23 Симон приговорили к трем месяцам условного тюремного заключения и штрафу в размере 15 тысяч евро за кражу личных вещей и денег у партнеров по сборной страны. В ноябре дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции (FFS) отстранил на месяц 29-летнюю Симон от соревнований.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
6 февраля, 17:45
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
6 февраля, 17:45
 
Биатлон Спорт Италия Сочи Германия Зимние Олимпийские игры 2026 Кентен Фийон-Майе Жюлия Симон Лукас Хофер Франция
 
