Головные уборы стали главной атрибутикой Олимпиады
Головные уборы стали главной атрибутикой Олимпиады
Головные уборы стали главной атрибутикой Олимпиады
08.02.2026
Головные уборы стали главной атрибутикой Олимпиады
РИА Новости: главными сувенирами Олимпиады стали головные уборы и значки
МИЛАН, 8 фев - РИА Новости. Большой популярностью среди покупателей в магазине олимпийской атрибутики в Милане пользуются головные уборы и мелкие сувениры, передает корреспондент РИА Новости.
У палатки близ центрального вокзала Милана
образовалась небольшая очередь, потому что торговое помещение не может вместить всех желающих, Покупателей в магазин площадью в пару десятков квадратных метров заводят группами по три-четыре человека.
Внутри их ждет коллекция одежды и сувениров с символикой Олимпиады, цены на продукцию варьируются от 12 евро за значок до 110 за куртку. Кепки и шапки стоят 35-40 евро, футболки - 50, брелоки - 15-20 евро.
Основной ажиотаж царит у полки с мелкой атрибутикой: посетители покупают на память значки за 12 евро, ассортимент которых, судя по пустым полкам, значительно сократился.
Покупатели могут оплачивать покупки наличным и картами Visa
.
"Тем, у кого American Express
или Maestro, мы предлагаем снять деньги в банкоматах", - сказала сотрудница магазина.
В разговоре с РИА Новости итальянка по имени Тереза рассказала, что купила мужу и сыну по шапке. Семейная пара из Франции
вышла из магазина с набором значков: на них изображен горностай - символ Олимпиады.