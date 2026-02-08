Рейтинг@Mail.ru
Головные уборы стали главной атрибутикой Олимпиады
17:10 08.02.2026
Головные уборы стали главной атрибутикой Олимпиады
Большой популярностью среди покупателей в магазине олимпийской атрибутики в Милане пользуются головные уборы и мелкие сувениры, передает корреспондент РИА...
2026-02-08T17:10:00+03:00
2026-02-08T17:10:00+03:00
милан
франция
visa, inc.
american express
зимние олимпийские игры 2026
милан
франция
милан, франция, visa, inc., american express, зимние олимпийские игры 2026
Милан, Франция, Visa, Inc., American Express, Зимние Олимпийские игры 2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Болельщики возле Олимпийского стадиона
Болельщики возле Олимпийского стадиона - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Болельщики возле Олимпийского стадиона . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МИЛАН, 8 фев - РИА Новости. Большой популярностью среди покупателей в магазине олимпийской атрибутики в Милане пользуются головные уборы и мелкие сувениры, передает корреспондент РИА Новости.
У палатки близ центрального вокзала Милана образовалась небольшая очередь, потому что торговое помещение не может вместить всех желающих, Покупателей в магазин площадью в пару десятков квадратных метров заводят группами по три-четыре человека.
Внутри их ждет коллекция одежды и сувениров с символикой Олимпиады, цены на продукцию варьируются от 12 евро за значок до 110 за куртку. Кепки и шапки стоят 35-40 евро, футболки - 50, брелоки - 15-20 евро.
Основной ажиотаж царит у полки с мелкой атрибутикой: посетители покупают на память значки за 12 евро, ассортимент которых, судя по пустым полкам, значительно сократился.
Покупатели могут оплачивать покупки наличным и картами Visa.
"Тем, у кого American Express или Maestro, мы предлагаем снять деньги в банкоматах", - сказала сотрудница магазина.
В разговоре с РИА Новости итальянка по имени Тереза рассказала, что купила мужу и сыну по шапке. Семейная пара из Франции вышла из магазина с набором значков: на них изображен горностай - символ Олимпиады.
Милан
Франция
Visa, Inc.
American Express
Зимние Олимпийские игры 2026
 
