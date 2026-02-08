Рейтинг@Mail.ru
Коростелев рассказал об ошибке, стоившей ему олимпийской медали - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
16:53 08.02.2026
Коростелев рассказал об ошибке, стоившей ему олимпийской медали
Коростелев рассказал об ошибке, стоившей ему олимпийской медали - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Коростелев рассказал об ошибке, стоившей ему олимпийской медали
Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что неверно занял позицию перед последним подъемом в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
лыжные гонки
спорт
италия
савелий коростелев
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
лыжные виды спорта
италия
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, италия, савелий коростелев, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026, лыжные виды спорта
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026, Лыжные виды спорта
Коростелев рассказал об ошибке, стоившей ему олимпийской медали

Коростелев заявил, что выбрал плохую позицию перед последним подъемом в гонке

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона на зимних Олимпийских играх 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона на зимних Олимпийских играх 2026
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что неверно занял позицию перед последним подъемом в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии.
В воскресенье Коростелев занял четвертое место в скиатлоне, уступив победителю 3,6 секунды. Это было первым выступлением для 22-летнего лыжника на Олимпийских играх.
«
"Очень рад, что получилось побороться за подиум, но четвертое место - худшее на Олимпиаде. Пока это была моя лучшая гонка, но я выбрал неверную позицию перед последним подъемом, что сказалось, я оказался слишком далеко. Конечно, допустил ошибку. Самый нервный момент был в середине коньковой части, когда я терял контакт (с группой лидеров), подъезжал, снова терял контакт и подъезжал, но потом ребята успокоились, и я уже втянулся сам. Понимал, что нужно готовиться к финишному ускорению", - сказал Коростелев в эфире Okko.
"В какой-то момент мне было очень тяжело, особенно в начале коньковой части. Когда на последний круг шли, понимал, что сейчас разборки будут. Очень долгое время был так называемый "бетон". Было страшновато на некоторых частях спуска. Была задача не упасть, и я с ней справился. Один из самых тяжелых поворотов на предпоследнем спуске. Наверное, видели, как все там оттормаживаются. Сегодня не было такой каши, как у девчонок", - добавил он.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян, в том числе еще одна лыжница - Дарья Непряева.
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Счастлив, но огорчен": Коростелев поделился эмоциями после скиатлона на ОИ
Вчера, 15:58
 
Лыжные гонкиСпортИталияСавелий КоростелевДарья НепряеваЗимние Олимпийские игры 2026Лыжные виды спорта
 
