Коростелев рассказал об ошибке, стоившей ему олимпийской медали

"Очень рад, что получилось побороться за подиум, но четвертое место - худшее на Олимпиаде. Пока это была моя лучшая гонка, но я выбрал неверную позицию перед последним подъемом, что сказалось, я оказался слишком далеко. Конечно, допустил ошибку. Самый нервный момент был в середине коньковой части, когда я терял контакт (с группой лидеров), подъезжал, снова терял контакт и подъезжал, но потом ребята успокоились, и я уже втянулся сам. Понимал, что нужно готовиться к финишному ускорению", - сказал Коростелев в эфире Okko.

"В какой-то момент мне было очень тяжело, особенно в начале коньковой части. Когда на последний круг шли, понимал, что сейчас разборки будут. Очень долгое время был так называемый "бетон". Было страшновато на некоторых частях спуска. Была задача не упасть, и я с ней справился. Один из самых тяжелых поворотов на предпоследнем спуске. Наверное, видели, как все там оттормаживаются. Сегодня не было такой каши, как у девчонок", - добавил он.