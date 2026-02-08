https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073033824.html
Коростелев рассказал об ошибке, стоившей ему олимпийской медали
Коростелев рассказал об ошибке, стоившей ему олимпийской медали - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Коростелев рассказал об ошибке, стоившей ему олимпийской медали
Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что неверно занял позицию перед последним подъемом в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T16:53:00+03:00
2026-02-08T16:53:00+03:00
2026-02-08T16:53:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
савелий коростелев
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030922_0:87:3225:1901_1920x0_80_0_0_4d0700792ba55182b87a272d62fe000f.jpg
https://ria.ru/20260208/korostelev-2073023325.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030922_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_7a57bb376859ad7213acfcfad6d9c582.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, савелий коростелев, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026, лыжные виды спорта
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026, Лыжные виды спорта
Коростелев рассказал об ошибке, стоившей ему олимпийской медали
Коростелев заявил, что выбрал плохую позицию перед последним подъемом в гонке
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что неверно занял позицию перед последним подъемом в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии.
В воскресенье Коростелев
занял четвертое место в скиатлоне, уступив победителю 3,6 секунды. Это было первым выступлением для 22-летнего лыжника на Олимпийских играх.
«
"Очень рад, что получилось побороться за подиум, но четвертое место - худшее на Олимпиаде. Пока это была моя лучшая гонка, но я выбрал неверную позицию перед последним подъемом, что сказалось, я оказался слишком далеко. Конечно, допустил ошибку. Самый нервный момент был в середине коньковой части, когда я терял контакт (с группой лидеров), подъезжал, снова терял контакт и подъезжал, но потом ребята успокоились, и я уже втянулся сам. Понимал, что нужно готовиться к финишному ускорению", - сказал Коростелев в эфире Okko.
"В какой-то момент мне было очень тяжело, особенно в начале коньковой части. Когда на последний круг шли, понимал, что сейчас разборки будут. Очень долгое время был так называемый "бетон". Было страшновато на некоторых частях спуска. Была задача не упасть, и я с ней справился. Один из самых тяжелых поворотов на предпоследнем спуске. Наверное, видели, как все там оттормаживаются. Сегодня не было такой каши, как у девчонок", - добавил он.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян, в том числе еще одна лыжница - Дарья Непряева
.