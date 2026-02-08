https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073024447.html
Протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде отклонили
Протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде отклонили - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде отклонили
Судьи отклонили протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпийских играх в Италии, лыжник Савелий Коростелев остался четвертым, заявил РИА Новости РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T16:05:00+03:00
2026-02-08T16:05:00+03:00
2026-02-08T16:46:00+03:00
лыжные гонки
италия
савелий коростелев
спорт
лыжные виды спорта
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030889_0:9:3610:2040_1920x0_80_0_0_edd23c9d0716d38f62cb288a37f78d76.jpg
https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073021550.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030889_440:0:3171:2048_1920x0_80_0_0_13cf848475236531f99956ccf218dd15.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, савелий коростелев, спорт, лыжные виды спорта, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Италия, Савелий Коростелев, Спорт, Лыжные виды спорта, Зимние Олимпийские игры 2026
Протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде отклонили
Акимов: судьи отклонили протест российской стороны на результат скиатлона на ОИ