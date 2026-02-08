Рейтинг@Mail.ru
Протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде отклонили
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
16:05 08.02.2026 (обновлено: 16:46 08.02.2026)
Протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде отклонили
Протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде отклонили
Судьи отклонили протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпийских играх в Италии, лыжник Савелий Коростелев остался четвертым, заявил РИА Новости РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде отклонили

Российский спортсмен Савелий Коростелев на финише соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев на финише соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев на финише соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Судьи отклонили протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпийских играх в Италии, лыжник Савелий Коростелев остался четвертым, заявил РИА Новости тренер и сервисмен сборной России Данил Акимов.
В воскресенье Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял француз Матис Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. После первых 10 км дистанции в месте для смены лыж Делож срезал трассу и временно возглавил лидирующую группу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона.
"Протест отклонили", - сказал Акимов.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян, в том числе еще одна лыжница - Дарья Непряева.
Лыжные гонки, Италия, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
 
