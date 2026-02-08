Рейтинг@Mail.ru
Российская сторона подала апелляцию на результат скиатлона на Олимпиаде
Лыжные гонки
 
15:51 08.02.2026 (обновлено: 15:57 08.02.2026)
Российская сторона подала апелляцию на результат скиатлона на Олимпиаде
Российская сторона подала апелляцию на результат скиатлона на Олимпиаде
Российская сторона подала апелляцию на результат скиатлона на Олимпиаде

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российская сторона подала протест на результат скиатлона на Олимпийских играх в Италии после среза дистанции французским лыжником Матисом Деложем, заявил РИА Новости тренер и сервисмен сборной России Данил Акимов.
В воскресенье Коростелев занял четвертое место в скиатлоне, победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Во время гонки Делож срезал трассу на стадионе в местах для смены лыж и временно возглавил лидирующую группу, но в итоге финишировал вторым. Согласно протоколу, судьи во время гонки наказали француза желтой карточкой.
"Российская сторона подала протест на результат скиатлона", - сказал Акимов.
Бородавко оценил шансы на дисквалификацию Деложа в скиатлоне на Олимпиаде
