Бородавко оценил шансы на дисквалификацию Деложа в скиатлоне на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Лыжные гонки
 
15:45 08.02.2026
Бородавко оценил шансы на дисквалификацию Деложа в скиатлоне на Олимпиаде
2026
Бородавко оценил шансы на дисквалификацию Деложа в скиатлоне на Олимпиаде

Бородавко: шансов на дисквалификацию Деложа в скиатлоне на ОИ нет

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что нет шансов на дисквалификацию опередившего российского лыжника Савелия Коростелева француза Матиса Деложа в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии.
Коростелев в воскресенье занял четвертое место в скиатлоне. Россиянин отстал от победителя норвежца Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды. Во время гонки Делож (+2,0 секунды) срезал трассу на стадионе в местах для смены лыж и временно возглавил лидирующую группу, но в итоге финишировал вторым.
«
"Думаю, шансов на дисквалификацию француза нет. Судейская коллегия, если бы дисквалифицировала его, она бы его уже остановила. А так они уже во время гонки приняли свое решение и выдали желтую карточку", - сказал Бородавко.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Коростелев и Непряева справятся с давлением на ОИ, считает Бородавко
27 января, 12:45
 
Лыжные гонкиСпортРоссияИталияМиланЮрий БородавкоЛыжные виды спортаЗимние Олимпийские игры 2026Савелий Коростелев
 
