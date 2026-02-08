Российская горнолыжница заняла 22-е место в скоростном спуске на ОИ

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская горнолыжница Юлия Плешкова стала 22-й в скоростном спуске на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Плешкова показала время 1 минуту 39,69 секунды, отстав от победительницы на 3,59 секунды. Золотую медаль завоевала американка Бризи Джонсон с результатом 1 минута 36,10 секунды. Серебряной медалисткой стала немка Эмма Айхер (отставание - 0,04 секунды). Бронзу получила итальянка София Годжа (+0,59).
Выступавшая под 13-м номером олимпийская чемпионка 2010 года американка Линдси Вонн зацепила рукой и палкой за флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ей несколько минут оказывали помощь на трассе, после чего эвакуировали на вертолете. За неделю до начала Олимпиады Вонн упала во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане и получила разрыв крестообразной связки.
Горнолыжницу из Андорры Канде Морено также эвакуировали на вертолете после падения. Во время спуска она дернула ногу, после чего улетела в защитную сетку и ударилась головой.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян, в том числе еще один российский горнолыжник - Семен Ефимов.