Российская горнолыжница заняла 22-е место в скоростном спуске на ОИ
15:29 08.02.2026
Российская горнолыжница заняла 22-е место в скоростном спуске на ОИ
Российская горнолыжница Юлия Плешкова стала 22-й в скоростном спуске на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
спорт, италия, андорра, милан, линдси вонн, софия годжа, юлия плешкова, лыжные виды спорта, зимние олимпийские игры 2026, горнолыжный спорт
Спорт, Италия, Андорра, Милан, Линдси Вонн, София Годжа, Юлия Плешкова, Лыжные виды спорта, Зимние Олимпийские игры 2026, Горнолыжный спорт
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская горнолыжница Юлия Плешкова стала 22-й в скоростном спуске на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Плешкова показала время 1 минуту 39,69 секунды, отстав от победительницы на 3,59 секунды. Золотую медаль завоевала американка Бризи Джонсон с результатом 1 минута 36,10 секунды. Серебряной медалисткой стала немка Эмма Айхер (отставание - 0,04 секунды). Бронзу получила итальянка София Годжа (+0,59).
Российский спортсмен Савелий Коростелев перед стартом скиатлона на Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде в Италии
Вчера, 15:21
Выступавшая под 13-м номером олимпийская чемпионка 2010 года американка Линдси Вонн зацепила рукой и палкой за флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ей несколько минут оказывали помощь на трассе, после чего эвакуировали на вертолете. За неделю до начала Олимпиады Вонн упала во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане и получила разрыв крестообразной связки.
Горнолыжницу из Андорры Канде Морено также эвакуировали на вертолете после падения. Во время спуска она дернула ногу, после чего улетела в защитную сетку и ударилась головой.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян, в том числе еще один российский горнолыжник - Семен Ефимов.
Медицинский вертолет - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Еще одну горнолыжницу эвакуировали на вертолете после падения на Олимпиаде
Вчера, 15:06
 
