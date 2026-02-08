https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073018506.html
Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде в Италии
Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
