Упавшую во время скоростного спуска на ОИ Вонн эвакуировали на вертолете

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн эвакуирована вертолетом после падения во время скоростного спуска на Олимпиаде в Италии.
Спортсменка выступала под 13-м номером. Вонн зацепила рукой и палкой флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ей несколько минут оказывали помощь на трассе, после чего спортсменку эвакуировали на вертолете.
Американка 30 января на этапе Кубка мира в Кран-Монтане получила разрыв крестообразной связки, упав к оградительной сетке на верхнем участке трассы. Тогда после оказания медицинской помощи 41-летняя американка сумела подняться на ноги и покинула трассу, опираясь на палки. Спортсменку эвакуировали в больницу на вертолете.
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.
В декабре 2025 года Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей этапа в истории Кубка мира.