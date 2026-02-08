https://ria.ru/20260208/milan-2073076388.html
В Милане тысячи человек наблюдают за световым шоу с олимпийским огнем
В Милане тысячи человек наблюдают за световым шоу с олимпийским огнем
В Милане тысячи человек наблюдают за световым шоу с олимпийским огнем
Несколько тысяч человек собрались в воскресенье вечером на площади у Арки Мира в Милане, где находится одна из двух чаш с огнем Зимних Олимпийских игр в Италии
В Милане тысячи человек наблюдают за световым шоу с олимпийским огнем
В центре Милана тысячи человек наблюдают за световым шоу с олимпийским огнем
МИЛАН, 8 фев - РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались в воскресенье вечером на площади у Арки Мира в Милане, где находится одна из двух чаш с огнем Зимних Олимпийских игр в Италии, передает корреспондент РИА Новости.
Каждый вечер здесь проходит красочное световое шоу, уже второй день притягивающее в центр города местных жителей, болельщиков и туристов. Большую часть публики, по наблюдению корреспондента, составляют итальянцы.
В течение пяти минут чаша переливалась подсветкой из нескольких цветов под торжественную музыку.
Световое шоу повторяется раз в час с наступлением темноты начиная с 19.00.
Чаша с олимпийским огнем подвешена под Аркой в шарообразном гнезде, дизайн которого вдохновлен рисунками Леонардо Да Винчи
