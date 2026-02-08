Рейтинг@Mail.ru
В Милане тысячи человек наблюдают за световым шоу с олимпийским огнем
22:11 08.02.2026 (обновлено: 22:37 08.02.2026)
В Милане тысячи человек наблюдают за световым шоу с олимпийским огнем
В Милане тысячи человек наблюдают за световым шоу с олимпийским огнем - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
В Милане тысячи человек наблюдают за световым шоу с олимпийским огнем
Несколько тысяч человек собрались в воскресенье вечером на площади у Арки Мира в Милане, где находится одна из двух чаш с огнем Зимних Олимпийских игр в Италии, РИА Новости Спорт, 08.02.2026
зимние олимпийские игры 2026, милан
Зимние Олимпийские игры 2026, Милан
В Милане тысячи человек наблюдают за световым шоу с олимпийским огнем

В центре Милана тысячи человек наблюдают за световым шоу с олимпийским огнем

© Фотография из соцсетей
Сан-Сиро - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фотография из соцсетей
МИЛАН, 8 фев - РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались в воскресенье вечером на площади у Арки Мира в Милане, где находится одна из двух чаш с огнем Зимних Олимпийских игр в Италии, передает корреспондент РИА Новости.
Каждый вечер здесь проходит красочное световое шоу, уже второй день притягивающее в центр города местных жителей, болельщиков и туристов. Большую часть публики, по наблюдению корреспондента, составляют итальянцы.
В течение пяти минут чаша переливалась подсветкой из нескольких цветов под торжественную музыку.
Световое шоу повторяется раз в час с наступлением темноты начиная с 19.00.
Чаша с олимпийским огнем подвешена под Аркой в шарообразном гнезде, дизайн которого вдохновлен рисунками Леонардо Да Винчи.
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
МОК готов обсудить с атлетами использование съемочных дронов
Зимние Олимпийские игры 2026Милан
 
