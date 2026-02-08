Рейтинг@Mail.ru
17:32 08.02.2026 (обновлено: 18:14 08.02.2026)
В центре Милана показывают прямую трансляцию Олимпиады-2026
Прямая трансляций состязаний Зимней Олимпиады ведется в фан-зоне близ Замка Сфорца в центре Милана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
зимние олимпийские игры 2026, спорт, милан
Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт, Милан
МИЛАН, 8 фев – РИА Новости. Прямая трансляций состязаний Зимней Олимпиады ведется в фан-зоне близ Замка Сфорца в центре Милана, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы оборудовали территорию с экраном и сценой в парке за одной из главных достопримечательностей Милана. За горнолыжными соревнованиями следят несколько сотен зрителей. Другие образовали две большие очереди к стойкам с виртуальными развлечениями, где можно получить фотоколлаж в олимпийской форме в одном из зимних видов спорта.
Вокруг фан-зоны оборудованы кафе с глинтвейном и павильоны ведущих спонсоров Игр. Самая крупная очередь из сотни человек образовалась у здания Coca-cola, где можно получить фирменные сувениры. Ради того, чтобы получить красную шапку производителя напитков, люди проводят в очереди до двух часов. Помимо Coca-Cola, в районе Замка Сфорца находятся павильоны других спонсоров Олимпиады: каждый из них пользуется популярностью у местных жителей и туристов, которые вышли на прогулку воскресным днем.
Головные уборы стали главной атрибутикой Олимпиады
Зимние Олимпийские игры 2026СпортМилан
 
