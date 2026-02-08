В центре Милана показывают прямую трансляцию Олимпиады-2026

Вокруг фан-зоны оборудованы кафе с глинтвейном и павильоны ведущих спонсоров Игр. Самая крупная очередь из сотни человек образовалась у здания Coca-cola, где можно получить фирменные сувениры. Ради того, чтобы получить красную шапку производителя напитков, люди проводят в очереди до двух часов. Помимо Coca-Cola, в районе Замка Сфорца находятся павильоны других спонсоров Олимпиады: каждый из них пользуется популярностью у местных жителей и туристов, которые вышли на прогулку воскресным днем.