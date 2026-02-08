https://ria.ru/20260208/milan-2073040448.html
В центре Милана показывают прямую трансляцию Олимпиады-2026
В центре Милана показывают прямую трансляцию Олимпиады-2026 - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
В центре Милана показывают прямую трансляцию Олимпиады-2026
Прямая трансляций состязаний Зимней Олимпиады ведется в фан-зоне близ Замка Сфорца в центре Милана, передает корреспондент РИА Новости.
В центре Милана показывают прямую трансляцию Олимпиады-2026
В центре Милана в фан-зоне показывают прямую трансляцию состязаний Олимпиады
МИЛАН, 8 фев – РИА Новости. Прямая трансляций состязаний Зимней Олимпиады ведется в фан-зоне близ Замка Сфорца в центре Милана, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы оборудовали территорию с экраном и сценой в парке за одной из главных достопримечательностей Милана
. За горнолыжными соревнованиями следят несколько сотен зрителей. Другие образовали две большие очереди к стойкам с виртуальными развлечениями, где можно получить фотоколлаж в олимпийской форме в одном из зимних видов спорта.
Вокруг фан-зоны оборудованы кафе с глинтвейном и павильоны ведущих спонсоров Игр. Самая крупная очередь из сотни человек образовалась у здания Coca-cola, где можно получить фирменные сувениры. Ради того, чтобы получить красную шапку производителя напитков, люди проводят в очереди до двух часов. Помимо Coca-Cola, в районе Замка Сфорца находятся павильоны других спонсоров Олимпиады: каждый из них пользуется популярностью у местных жителей и туристов, которые вышли на прогулку воскресным днем.