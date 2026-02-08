Рейтинг@Mail.ru
Лыжные гонки
 
16:16 08.02.2026
Шансов у Коростелева бороться за медаль было немного, считает Губерниев
лыжные гонки
дмитрий губерниев
спорт
https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073023609.html
2026
Новости
дмитрий губерниев, спорт
Лыжные гонки, Дмитрий Губерниев, Спорт
Губерниев: Коростелев показал хороший результат, но шансов на медаль было мало

Савелий Коростелев
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Савелий Коростелев. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил РИА Новости, что у российского лыжника Савелия Коростелева было немного шансов бороться за медаль Олимпийских игр в скиатлоне.
В воскресенье Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Коростелев отстал от победителя норвежца Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды. Серебряным призером стал француз Матис Делож (+2,0), третье место занял норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+2,1).
"Коростелев - молодец, ввязался в гонку. Конечно, чуть проигрывал на подъемах, но на финише показал максимум. Четвертое место на Олимпиаде - это очень достойный результат. Объективно, шансов бороться за медаль было немного, но он сделал все, что мог. Клебо - красавец, классик в коньке! Посмотрим, сколько медалей у него будет еще", - сказал Губерниев.
Коростелеву 22 года. Он является двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам среди юниоров.
Российский спортсмен Савелий Коростелев на финише скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Бородавко рассказал, чего не хватило Коростелеву для олимпийской медали
Лыжные гонки Дмитрий Губерниев Спорт
 
