Шансов у Коростелева бороться за медаль было немного, считает Губерниев
2026-02-08T16:16:00+03:00
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил РИА Новости, что у российского лыжника Савелия Коростелева было немного шансов бороться за медаль Олимпийских игр в скиатлоне.
В воскресенье Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Коростелев отстал от победителя норвежца Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды. Серебряным призером стал француз Матис Делож (+2,0), третье место занял норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+2,1).
"Коростелев - молодец, ввязался в гонку. Конечно, чуть проигрывал на подъемах, но на финише показал максимум. Четвертое место на Олимпиаде - это очень достойный результат. Объективно, шансов бороться за медаль было немного, но он сделал все, что мог. Клебо - красавец, классик в коньке! Посмотрим, сколько медалей у него будет еще", - сказал Губерниев
.
Коростелеву 22 года. Он является двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам среди юниоров.