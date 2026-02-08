https://ria.ru/20260208/komanda-2073045843.html
Российская команда Team Spirit стала третьей на турнире по CS2
Российская команда Team Spirit заняла третье место на турнире серии Intel Extreme Masters по Counter-Strike 2 в польском Кракове. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская команда Team Spirit заняла третье место на турнире серии Intel Extreme Masters по Counter-Strike 2 в польском Кракове.
В матче за третье место российский коллектив обыграл со счетом 2-0 (13:8, 13:3) европейскую команду MOUZ.
В составе Team Spirit выступают Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов (все - Россия
), белорус Андрей tN1R Татаринович и Мирослав zont1x Плахотя (Украина
).
Матчи турнира проходят на 15-тысячном стадионе "Таурон Арена", который ранее принимал чемпионаты мира по волейболу и чемпионат Европы по гандболу.
Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов. Team Spirit за третье место заработала 100 тысяч.