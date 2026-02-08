Рейтинг@Mail.ru
Российская команда Team Spirit стала третьей на турнире по CS2
Киберспорт
 
17:54 08.02.2026
Российская команда Team Spirit стала третьей на турнире по CS2
Российская команда Team Spirit стала третьей на турнире по CS2 - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Российская команда Team Spirit стала третьей на турнире по CS2
Российская команда Team Spirit заняла третье место на турнире серии Intel Extreme Masters по Counter-Strike 2 в польском Кракове. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
киберспорт
спорт
россия
спорт, россия
Киберспорт, Спорт, Россия
Российская команда Team Spirit стала третьей на турнире по CS2

Team Spirit стала третьей на турнире по CS2 с призовым фондом в миллион долларов

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская команда Team Spirit заняла третье место на турнире серии Intel Extreme Masters по Counter-Strike 2 в польском Кракове.
В матче за третье место российский коллектив обыграл со счетом 2-0 (13:8, 13:3) европейскую команду MOUZ.
В составе Team Spirit выступают Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов (все - Россия), белорус Андрей tN1R Татаринович и Мирослав zont1x Плахотя (Украина).
Матчи турнира проходят на 15-тысячном стадионе "Таурон Арена", который ранее принимал чемпионаты мира по волейболу и чемпионат Европы по гандболу.
Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов. Team Spirit за третье место заработала 100 тысяч.
Российская команда по CS2 заработала $254 тыс за победу на BLAST Bounty
25 января, 21:49
Российская команда по CS2 заработала $254 тыс за победу на BLAST Bounty
25 января, 21:49
 
КиберспортСпортРоссия
 
