"Не экономит много времени": Клебо о срезе французом дистанции в скиатлоне
19:01 08.02.2026
"Не экономит много времени": Клебо о срезе французом дистанции в скиатлоне
"Не экономит много времени": Клебо о срезе французом дистанции в скиатлоне
"Не экономит много времени": Клебо о срезе французом дистанции в скиатлоне

Клебо: было бы слишком строго дисквалифицировать Деложа за срез дистанции

© Фото : Пресс-служба FISЛыжник Йоханнес Клебо
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Пресс-служба FIS
Лыжник Йоханнес Клебо. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Шестикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо заявил, что судьи приняли правильное решение не дисквалифицировать французского лыжника Матиса Деложа, который срезал часть дистанции и стал серебряным призером Олимпиады в Италии в скиатлоне.
В воскресенье россиянин Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Победу одержал Клебо, вторую строчку занял Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. После первых 10 км дистанции в месте для смены лыж Делож срезал трассу и временно возглавил лидирующую группу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен.
«
"Считаю, что было бы слишком строго дисквалифицировать его за это. Он получил желтую карточку, и этого, наверное, достаточно. Он ведь не экономит много времени. Мы говорим, может быть, об одной секунде", - приводит слова Клебо NRK.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян, в том числе еще одна лыжница - Дарья Непряева.
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Французский лыжник извинился за срез трассы во время скиатлона на Олимпиаде
