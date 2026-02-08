"Не экономит много времени": Клебо о срезе французом дистанции в скиатлоне

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Шестикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо заявил, что судьи приняли правильное решение не дисквалифицировать французского лыжника Матиса Деложа, который срезал часть дистанции и стал серебряным призером Олимпиады в Италии в скиатлоне.
В воскресенье россиянин Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Победу одержал Клебо, вторую строчку занял Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. После первых 10 км дистанции в месте для смены лыж Делож срезал трассу и временно возглавил лидирующую группу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен.
"Считаю, что было бы слишком строго дисквалифицировать его за это. Он получил желтую карточку, и этого, наверное, достаточно. Он ведь не экономит много времени. Мы говорим, может быть, об одной секунде", - приводит слова Клебо NRK.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян, в том числе еще одна лыжница - Дарья Непряева.