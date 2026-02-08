Чествование Шипачева и драка вратарей: как КХЛ заменила Олимпиаду

В Екатеринбурге состоялся Матч звезд КХЛ. Победу на турнире одержала сборная главных российских звезд. О главном февральском событии лиги — в материале РИА Новости Спорт.

Новая точка на карте КХЛ, новый формат

10 марта 2025 года в Екатеринбурге открылась новая "УГМК Арена", где свои домашние матчи отныне проводит местный "Автомобилист". В тот же момент современный стадион в центре города примет ближайший Матч звезд КХЛ. Официальное соглашение между Континентальной хоккейной лигой и региональным правительством было подписано спустя полгода. Свердловская область стала восьмым регионом, который принял Неделю звезд хоккея.

К новому Матчу звезд КХЛ лига подготовила большие изменения в формате соревнований. Во-первых, впервые звездная неделя хоккея буквально уложилась в один уикенд: 6 февраля на льду "УГМК Арены" состоялся матч Кубка вызова МХЛ, а 7 и 8 февраля — непосредственно Матч звезд с участием лучших игроков КХЛ. Во-вторых, формирование состава участников и их разделение было организовано по новому принципу. Команды были разделены на:

KHL Ural Stars — сборную, которая выступила номинальным хозяином мероприятия и была составлена из игроков "Автомобилиста", "Трактора", "Металлурга" и "Салавата Юлаева";

KHL RUS Stars — сборную лучших российских игроков лиги из всех остальных клубов;

KHL U23 Stars — сборную молодых звезд, которые родились не ранее 1 января 2003 года;

KHL World Stars — сборную легионеров, а также белорусских и казахских игроков КХЛ.

Уайлд-кард для рекордсмена

Текущий сезон КХЛ уже является уникальным и особенным. 13 января в матче регулярного чемпионата против "Адмирала" российский нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев отметился голевой передачей и стал первым игроком в истории, кому удалось достичь отметки в 1000 очков за карьеру в КХЛ. К тому моменту состав участников Матча звезд КХЛ уже был определен, и Шипачев в него не вошел.

Лига в качестве исключения включила своего главного рекордсмена в заявку: после матча "Сибирь" - "Динамо" в Новосибирске, где состоялся Матч звезд - 2025, форвард сибиряков Сергей Широков в качестве символического жеста передал Шипачеву свитер участника звездного уикенда в Екатеринбурге. Причем свитер для Вадима Александровича был уникальным — на джерси была сделана специальная нашивка в честь 1000 очков бомбардира.

« "Вадим Шипачев получил от лиги уайлд-кард. Мы ждали, когда он наберет 1000-й балл в карьере в КХЛ. До этого он не вошел в состав участников Матча звезд КХЛ ни по итогам голосования среди болельщиков, ни по выбору СМИ. Но мы решили, что такой значимый для лиги игрок, как Вадим Шипачев, заслуживает быть здесь", — сказал журналистам президент КХЛ Алексей Морозов.

В рамках торжественной церемонии перед Матчем звезд был также презентован и уникальный именной перстень Вадима Шипачева, врученный ему в честь 1000 очков.

« "Перстень потрясающий. Я очень рад, что так поздравили. 1000 очков — красивое число. Очень рад, что добрался до этой отметки, стал первым в КХЛ, кто достиг этого. Я доволен", — заявил Шипачев журналистам.

© Фото : photo.khl.ru, Кузьмин Юрий, Беззубов Владимир, Шмаков Максим Перстень Вадима Шипачева в честь 1000 очков в КХЛ © Фото : photo.khl.ru, Кузьмин Юрий, Беззубов Владимир, Шмаков Максим Перстень Вадима Шипачева в честь 1000 очков в КХЛ

Неожиданный дебют

Состав участников Матча звезд КХЛ в принципе оказался отличным от того, каким он ожидался изначально. Так, в Екатеринбург по разным причинам не смогли приехать голкипер московского ЦСКА и сборной KHL U23 Stars Дмитрий Гамзин, а также канадский нападающий столичного "Динамо" и KHL World Stars Максим Комтуа — их заменили Илья Набоков и Джордан Уил соответственно.

Изменение произошло и на тренерском мостике. Изначально командой KHL World Stars должны были руководить Михаил Кравец и Жерар Галлан, однако последний в январе покинул КХЛ, по состоянию здоровья расторгнув контракт с "Шанхайскими драконами". Вместо Галлана пост в "Драконах" и его место на Матче звезд занял экс-тренер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Митч Лав. До поездки в Екатеринбург он успел провести всего лишь четыре матча в чемпионате КХЛ.

"Мы приняли взвешенное решение, приглашая Митча Лава на Матч звезд. До этого мы пригласили Жерара Галлана, но по здоровью и по независящим от нас причинам он покинул клуб, вместо него пришел Лав. С другими иностранными тренерами, кто мог бы возглавить сборную легионеров на Матче звезд, мы общались еще до старта сезона, узнавали у них о планах. Но с ними была договоренность, что мы не сможем их вызвать. Ги Буше временно покинул расположение "Авангарда", Боб Хартли тоже обозначил свои объективные причины. Мы не видим ничего зазорного в вызове Лава. Он получит свою пользу от участия в Матче звезд, узнает о любви к хоккею в России, больше узнает о КХЛ", — объяснил журналистам Алексей Морозов.

"Большая честь для меня быть выбранным на Матч звезд, взаимодействовать с игроками, увидеть эту красивую арену, увидеть игроков других команд. Все хорошо проводят время. Я не так давно в России, не так давно в КХЛ. Сразу получить такой вызов — очень приятно. Это все делается для болельщиков, для игроков и для их семей. Мне особенно радостно, что я представляю здесь "Шанхайские драконы". Очень рад быть здесь и налаживать связь со всеми ребятами в лиге. Мое мнение о России и о КХЛ немного изменилось, стало отличным от того, что я представлял до переезда сюда. Знал, что КХЛ - хорошая лига, работа в клубах организована качественно. Но я своими глазами увидел, что очень много команд стараются играть в своем стиле, в свой хоккей. Это меня удивило", — рассказал РИА Новости сам Митч Лав.

Радулов и Шипачев - снова чемпионы

Накануне Матча звезд КХЛ в Екатеринбурге состоялся Кубок вызова МХЛ. Матч завершился уверенной победой сборной Западной конференции, которая уже после первого периода вела со счетом 6:0 и в итоге выиграла со счетом 8:5. По сложившейся традиции по завершении Кубка вызова МХЛ были выбраны два лучших игрока, которые получили путевки на Матч звезд КХЛ, — нападающие МХК "Спартак" Максим Филимонов и МХК "Динамо" (Москва) Артем Бондарь. Оба форварда вошли в состав KHL U23 Stars.

Эта же команда сходу вышла в финал, уверенно обыграв в первом матче сборную легионеров (8:5). Но в решающей встрече российская молодежь встретила мощный отпор со стороны лучших российских игроков. Сборная KHL RUS Stars пропустила первой, но впоследствии не оставила и шанса молодым хоккеистам, разгромив их со счетом 9:2. Матч запомнился пента-триком Данила Аймурзина и двойной дракой вратарей между Максимом Дорожко и Сергеем Ивановым, а также между Филиппом Долгановым и Ильей Набоковым. Как отметил последний, вступить в драку его вдохновил Сергей Бобровский.

Но решающую точку в матче поставили главные ветераны КХЛ Александр Радулов и Вадим Шипачев, оформившие финальный гол Матча звезд.

Также в рамках Матча звезд КХЛ состоялись традиционные мастер-шоу.

Один из самых популярных конкурсов — соревнование на самый эффектный буллит. Победу в этом конкурсе одержал защитник "Салавата Юлаева" Алексей Василевский из команды KHL Ural Stars, который является родным братом прославленного голкипера клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрея Василевского. Свой буллит Алексей исполнил в национальном башкирском головном уборе буреке и с музыкальным инструментом курай. Музыкой Василевский отвлек голкипера Семена Вязового и точно бросил по пустым воротам. После этого Василевский пригасил в ворота своего сына Артемия, который отметился сейвом. Сиволично, что Василевский сыграл в свитере "Салавата Юлаева" под 88-м номером — именно под таким номером играет Андрей Василевский. За свой буллит Алексей Василевский получил 22,4% голосов.

С детьми свои буллиты исполнили также Джордан Уил, Александр Радулов и Вадим Шипачев.

« "Получилась прикольная история с буллитами. Мы с детьми приехали на Матч звезд, они тоже хотели поучаствовать. Здорово, что лига пошла нам навстречу и разрешила детишкам исполнить буллиты", - отметил Шипачев.

В конкурсе забега на скорость самым быстрым стал Герман Точилкин из KHL U23 Stars: он пробежал круг за 13,733 секунды. Победу в конкурсе капитанов одержал Сэм Энас из KHL World Stars, набравший 13 баллов. Самый сильный бросок исполнил защитник KHL Ural Stars Григорий Дронов - после его выстрела шайба развила скорость 154,88 км/ч. Лучшим в конкурсе вратарей стал еще один представитель KHL Ural Stars Владимир Галкин, набравший 3 очка. Победу в новом конкурсе между тренерами — "хоккейный керлинг" — одержал наставник KHL U23 Stars Игорь Гришин.

Планы на будущее и Олимпиада

Так совпало, что проведение Матча звезд КХЛ наложилось на старт зимних Олимпийских игр в Италии, куда по политическим и далеки от спортивных причинам не была допущена сборная России по хоккею. Лига при составлении календаря на сезон отказалась ставить чемпионат на паузу на время Игр, несмотря на то, что четыре хоккеиста из клубов КХЛ — Стефан Да Коста, Мартин Гернат, Адам Лишка и Адам Ружичка — получили вызов в свои сборные.

« "При анализе календаря на этот сезон и выборе дат проведения Матча звезд мы обращали внимание на Олимпиаду. Было важно, чтобы эти даты были удобны для всех. Что касается самих Игр, то немного, наверное, буду следить за ними. Я был знаменосцем на той Олимпиаде, где участвовала Россия. Игры в Италии же вызывают у меня небольшой интерес", — сказал Алексей Морозов.

Вместе с этим президент КХЛ сообщил, что конкретных планов о проведении Матча звезд в следующем сезоне у лиги еще нет. Среди претендентов Морозов назвал Нижний Новгород, где, как ожидается, с сентября на новую арену переедет "Торпедо", а также Омск и другие города, где ранее уже проходил Матч звезд:

« "У нас есть шорт-лист, в него входят города с новыми хоккейными аренами. Мы хотим проводить такие мероприятия в комфортных для всех условиях. Планируется, что в следующем сезоне будет открыта арена в Нижнем Новгороде. Но есть еще арена в Омске. В некоторых регионах, где Матч звезд КХЛ проходил ранее, уже заскучали. Возможно, в каком-то из тех городов мероприятие будет проведено повторно. На данный момент конкретного предложения от принимающих сторон не было".