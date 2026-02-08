Рейтинг@Mail.ru
Клубы КХЛ не выступал против вызова игроков на Олимпиаду, заявил Морозов
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:10 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/khokkey-2073035914.html
Клубы КХЛ не выступал против вызова игроков на Олимпиаду, заявил Морозов
Клубы КХЛ не выступал против вызова игроков на Олимпиаду, заявил Морозов - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Клубы КХЛ не выступал против вызова игроков на Олимпиаду, заявил Морозов
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил журналистам, что ни один из клубов лиги не препятствовал вызову своих игроков на зимние... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T17:10:00+03:00
2026-02-08T17:10:00+03:00
хоккей
спорт
алексей морозов (хоккей)
международная федерация хоккея (iihf)
зимние олимпийские игры 2026
спорт, алексей морозов (хоккей), международная федерация хоккея (iihf), зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Алексей Морозов (хоккей), Международная федерация хоккея (IIHF), Зимние Олимпийские игры 2026
Клубы КХЛ не выступал против вызова игроков на Олимпиаду, заявил Морозов

Морозов: клубы КХЛ не препятствовали вызову игроков на Олимпиаду-2026

© Фото : photo.khl.ru - Беззубов ВладимирАлексей Морозов
Алексей Морозов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : photo.khl.ru - Беззубов Владимир
Алексей Морозов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил журналистам, что ни один из клубов лиги не препятствовал вызову своих игроков на зимние Олимпийские игры 2026 года.
Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В июле в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) было подписано соглашение, по которому игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2014 года примут участие в хоккейном турнире Игр. От КХЛ на Играх выступят французский форвард "Автомобилиста" Стефан Да Коста, защитник "Локомотива" Мартин Гернат, нападающий "Спартака" Адам Ружичка и форвард "Северстали" Адам Лишка.
Вадим Шипачев - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Шипачев заявил, что будет болеть за россиян на Олимпиаде
7 февраля, 17:03
"Я бы взял всех игроков из КХЛ на Олимпиаду. Жалоб со стороны клубов лиги не было. Еще в начале сезона прошло заседание совета руководителей клубов КХЛ, где мы приняли решение, что в календаре не рассматривается пауза на период Олимпиады. На тот момент еще никто не знал, какой будет судьба сборной России. Да, IIHF нас исключила из списка участников, но тогда еще велась работа по допуску нашей команды до Игр", - сказал Морозов.
"Клубы договаривались с игроками, у кого-то и вовсе в контракте было указано, что в случае вызова в сборную их отпустят на Игры. Руководители клубов понимают, насколько это масштабно. Всех вызванных отпустили. Лига также оформила клубам дополнительную страховку на случай травм у игроков. Надеемся, что в расположение клубов игроки вернутся без травм", - добавил он.
В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняли французы.
Стефан Да Коста - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Денежкин рассказал, как подшучивали над Да Костой из-за участия в Олимпиаде
Вчера, 16:58
 
ХоккейСпортАлексей Морозов (хоккей)Международная федерация хоккея (IIHF)Зимние Олимпийские игры 2026
 
