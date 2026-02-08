Клубы КХЛ не выступал против вызова игроков на Олимпиаду, заявил Морозов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил журналистам, что ни один из клубов лиги не препятствовал вызову своих игроков на зимние Олимпийские игры 2026 года.

"Клубы договаривались с игроками, у кого-то и вовсе в контракте было указано, что в случае вызова в сборную их отпустят на Игры. Руководители клубов понимают, насколько это масштабно. Всех вызванных отпустили. Лига также оформила клубам дополнительную страховку на случай травм у игроков. Надеемся, что в расположение клубов игроки вернутся без травм", - добавил он.