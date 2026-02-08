Клубы КХЛ не выступал против вызова игроков на Олимпиаду, заявил Морозов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил журналистам, что ни один из клубов лиги не препятствовал вызову своих игроков на зимние Олимпийские игры 2026 года.
Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В июле в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) было подписано соглашение, по которому игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2014 года примут участие в хоккейном турнире Игр. От КХЛ на Играх выступят французский форвард "Автомобилиста" Стефан Да Коста, защитник "Локомотива" Мартин Гернат, нападающий "Спартака" Адам Ружичка и форвард "Северстали" Адам Лишка.
"Я бы взял всех игроков из КХЛ на Олимпиаду. Жалоб со стороны клубов лиги не было. Еще в начале сезона прошло заседание совета руководителей клубов КХЛ, где мы приняли решение, что в календаре не рассматривается пауза на период Олимпиады. На тот момент еще никто не знал, какой будет судьба сборной России. Да, IIHF нас исключила из списка участников, но тогда еще велась работа по допуску нашей команды до Игр", - сказал Морозов.
"Клубы договаривались с игроками, у кого-то и вовсе в контракте было указано, что в случае вызова в сборную их отпустят на Игры. Руководители клубов понимают, насколько это масштабно. Всех вызванных отпустили. Лига также оформила клубам дополнительную страховку на случай травм у игроков. Надеемся, что в расположение клубов игроки вернутся без травм", - добавил он.
В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняли французы.